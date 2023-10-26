港股跌40點　滙豐拖低大市　李寧瀉兩成

港股好淡角力，萬七關失而復得。以巴局勢升溫，市場避險情緒高漲，恒生指數早段升近百點後跟隨外圍下挫，最多跌168點，低見16,917點；午後曾收復失地，收市報17,044點，跌40點或0.23%。國企指數收報5,859點，升5點或0.1%；科技指數收報3,712點，升11點或0.31%。主板全日成交808億港元，港股通淨買入22.27億元。

滙豐控股尾市急插，收報57.1元，跌2.3%，已拖低恒指34點。其他金融股個別發展，香港交易所再跌1.8%；中國平安無起跌。招商銀行升0.6%；工商銀行升0.8%；友邦保險升1%；建設銀行升1.1%。另外，渣打公布季績後捱沽，收市跌11.3%失守60元。

大型科網股跟隨大市上落，百度跌0.2%；騰訊偏軟。美團升0.2%；阿里巴巴升0.5%；小米集團及攜程升1.2%；京東集團升1.5%。

零售消費股逆市做好，萬洲國際及恒安國際收升3.7%及3.2%；康師傅升1.8%；周大福升1.1%；農夫山泉升1.6%；百威亞太升1.5%。

李寧下調銷售額指引，隨即被券商降盈利預測，股價收市急插20.7%，是表現最差藍籌；安踏體育亦跌5.3%緊隨其後；特步國際跌3.9%；361度則跌1.5%。

隔晚美股受壓，拖累港股氣氛，恒指一度跌穿萬七關。大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，市場關注下周美國聯儲局議息，即使維持利率不變，不排除12月亦有機會再加息，高息環境持續，影響環球流動性及資產配置，對股市不利，尤其是中資股在內的新興市場。港股近日氣氛轉弱，不過，內地第三季及9月份經濟數據勝預期，隨着經濟前景逐步改善，後市未至於過分悲觀，恒指跌穿萬七關後，下一支持在去年11月上升裂口約16,800點。