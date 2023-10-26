許繹彬：期望金融會議帶來驚喜

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，10月全球股票市場可謂在陰情不定的狀態下渡過，而導致本月全無生氣及反覆向下的主因，相信就是在本月突然發生的以巴衝突，隨即產生連鎖反應，引發美國國債孳息率突然升穿5厘，為16年來首見。市場認為通脹因此會再度升溫，令原定轉趨向穏定的息口政策可能因而有所改變；此等消息一傳出，便令美股兩大指數再次下挫，亦帶動全球股票市場在股災月出現顯著回調；除美股外，一向給投資者穩固及本年甚有氣勢的日股及新加坡股票市場，在本月亦見下跌，幸而跌幅尚算溫和。另一方面，中國繼續連番出招，嘗試振興國內經濟，但仍未見有太大起色，因而令A股市場亦呈然偏軟狀態；而香港股票市場在內外夾擊下，當然豈能獨善其身，呈現一浪低於一浪的困境，弱勢持續確實是理所當然；不過更不堪入目的是，跌幅又再一次成為全球焦點，恒指不單跌穿17,000點，今次更再創下本年新低16,879點。

適逢10月快將過去，儘管全球主要股票市場看來已應驗了10月股災月的魔咒，但以本年持續強勢的美股日股昨天(25日)的收市價來算，跌幅仍可說是合理調整；最無奈的是香港股票市場的跌幅是全球最應驗股災月魔咒的地方。究竟香港能否在本月期結前收復部分失地，重上或貼近18,000點？不致令港股本月的總結來得太難看，不妨拭目以待。

他認為，由始至終，落實減股票印花稅及為樓市撤辣，並非會立即令股票市場或樓市起死回生，只純粹希望當經濟有所起息時，能夠產生「因減得加」的化學作用；此外，中國計劃在下周一至二將在北京閉門舉行5年一度的全國金融工作會議，是次會議是由中國領導層、金融監管機構及銀行家一起聚焦討論解決金融風險，當中最矚目的為房地產危機及地方政府融資平台債務攀升等問題；屆時是否會為中港兩地帶來生機，投資者又不妨拭目以待。