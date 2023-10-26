鄧聲興：小米手機明年出貨量冀錄雙位數增長

據悉，小米14將是全球首發搭載高通驍龍8Gen 3處理器的旗艦手機，全面提升性能體驗，展示AI強大能力。該集團2023年上半年第二季度錄得收入673.55億元人民幣(下同)，按年增加147%。上半年集團取得收入1,268.32億元，按年增加69.5%。今年8月，集團發布全新折疊屏旗艦小米MIX Fold 3，開售5分鐘銷量就達到了上一代的2.25倍，刷新小米折疊屏旗艦的新紀錄。

此外，小米汽車將在明年正式發布，以小米「人車家全生態」戰略，將由小米全新操作系統。在集團智能電動汽車等創新業務費用持續增長的情況下，其一季度及二季度的淨利潤的高增長更為難得。小米迅速抓住了全球市場的反彈機會，提供具有競爭力的產品和管道合作策略，相信小米手機業務將重拾增長超預期，看好小米2024年手機出貨量將或實現雙位數增長。股價走勢方面，相信升浪仍未止，有望突破52周高位，上望阻力位15.5港元；支持位11.6元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)