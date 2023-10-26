【高盛推介】騰訊美團回落　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊及美團股價於周二(24日)同見今年低位，昨日(25日)均終止連跌4日的走勢，出現反彈。但今天(26日)又再跟隨大市下跌，騰訊現下跌約1%，報284.8元，美團亦下跌約1.2%，報108.3元。

美團閃購宣布開啟「11．11美好狂歡節」，聯合7大核心品類、超過80萬家線下門店提供商品。

觀察個股輪證資金流向，以過去5個交易日計，騰訊好倉是最多資金流入的個股產品，約有2,200萬元，而美團好倉同期亦有約900萬元流入。

另一方面，昨日有約3.3億元透過滬港通淨買入美團股份，而騰訊亦有約1億元淨買入。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年2月26日到期，實際槓桿10倍，3個月期以上、低面值產品中最貼價條款。

騰訊購28610，行使價273.69元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.4倍，長年期、低面值。

騰訊沽17801，行使價264.8元，2024年2月22日到期，實際槓桿7.8倍，行使價240元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。

美團購20361，行使價120.1元，2024年6月25日到期，實際槓桿4.2倍，最貼價條款、9隻相近條款產品最高槓桿之一。

美團購19690，行使價140.1元，2024年3月14日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.2倍，最高槓桿的美團認沽證之一。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500 ，槓桿比率14.3倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率7.5倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比率9.6倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100 ，槓桿比率6.1倍。

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