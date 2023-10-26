【高盛推介】騰訊美團回落 輪證點揀？
2023年10月26日 10:45
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊及美團股價於周二(24日)同見今年低位，昨日(25日)均終止連跌4日的走勢，出現反彈。但今天(26日)又再跟隨大市下跌，騰訊現下跌約1%，報284.8元，美團亦下跌約1.2%，報108.3元。
美團閃購宣布開啟「11．11美好狂歡節」，聯合7大核心品類、超過80萬家線下門店提供商品。
觀察個股輪證資金流向，以過去5個交易日計，騰訊好倉是最多資金流入的個股產品，約有2,200萬元，而美團好倉同期亦有約900萬元流入。
另一方面，昨日有約3.3億元透過滬港通淨買入美團股份，而騰訊亦有約1億元淨買入。
投資者在尋找騰訊認購證時，會發現貼價貼價證不是太短期，就是面值太高，而行使價333元附近的產品是3個月期以上、低面值證中最貼價條款，當中可留意低街貨購(20625)；長年期證可留意輕微價內購(28610)，由於其換股比率約500兌1，雖然年期較長，面值仍較低，適合中長線部署。
相反，投資者如看淡騰訊，可留意輕微價外、高槓桿沽(17801)，是行使價240元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一，值得留意。
騰訊購20625，行使價333.2元，2024年2月26日到期，實際槓桿10倍，3個月期以上、低面值產品中最貼價條款。
騰訊購28610，行使價273.69元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.4倍，長年期、低面值。
騰訊沽17801，行使價264.8元，2024年2月22日到期，實際槓桿7.8倍，行使價240元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。
相反，投資者如看淡美團，短線部署可留意中短期、輕微價外美團沽(16076)，是現時市場上最高槓桿的美團認沽證之一，要注意產品年期稍短，時間值損耗會逐漸加快，宜作短線部署。
美團購20361，行使價120.1元，2024年6月25日到期，實際槓桿4.2倍，最貼價條款、9隻相近條款產品最高槓桿之一。
美團購19690，行使價140.1元，2024年3月14日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。
美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.2倍，最高槓桿的美團認沽證之一。
騰訊及美團牛熊證條款：
騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500 ，槓桿比率14.3倍。
騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率7.5倍。
美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比率9.6倍。
美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100 ，槓桿比率6.1倍。
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