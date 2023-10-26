Meta上季98%收入來自廣告　警告元宇宙虧損增加

Facebook母公司Meta公布上季業績，盈利115.8億美元，按年大增1.6倍；每股盈利增至4.39美元，高於市場預期的3.63美元。

期內收入341.5億美元，按年升23%，是2021年以來最快增速。其中來自社交媒體平台的廣告收入依然是Meta上季收入的主要組成部分，按年增長24%，至336.43億美元，佔總收入的98.5%。業績報告顯示，包括Instagram、Facebook及WhatsApp在內的Meta應用系列Family of Apps(FoA)推動了收入增長，上季收入達到339.36億美元，按年增長24%。

至於新拓展的元宇宙相關部門、負責AR(增強現實)及VR(虛擬現實)業務的Reality Labs(現實實驗室)三季度依然巨虧達到37.42億美元，高於去年同期的36.72億美元。自去年首季起，該部門的總虧損額已經接近於250億美元(約1,950億港元)。Meta警告，由於公司正在AR和VR領域進行產品開發工作，並增加投資以擴大其生態系統，預計Reality Labs在本年度的運營虧損將按年顯著增加。

Meta預計，今季收入介乎365億至400億美元，另將今年的開支預測下調到87億至89億美元，預計明年開支介乎94億至99億美元，高於市場預期。行政總裁朱克伯格指出，明年將主力投資人工智能(AI)技術。他在電話會議上重申對AI的重視，在2024年就工程和計算資源而言，AI將成為Meta最大的投資領域。他補充，為了避免分配大量的新員工，公司將降低一些非AI項目的優先級，並將相關人員轉向從事AI工作。