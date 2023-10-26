日圓兌美元跌穿150　央行係時候調整YCC？

美國十年期國債孳息率逼近5厘，在息差持續擴闊下，日圓兌美元匯價持續偏軟，已跌穿150大關。然而，外匯交易者保持警覺，未敢大舉追沽，原因為過去日本央行曾在圓匯失守150大位後出手干預。

日本財務大臣鈴木俊一曾表示，若日圓持續過度波動，將採取「適當」措施，所有選項皆列入考量，他也會繼續關注外匯市場。負責日本外匯事務的財務省副大臣神田真人也表示，如果匯市出現過度波動，日本政府將採取加息或干預市場等措施。

東京瑞穗證券首席外匯分析師山本雅文表示，一些投資者押注日本央行將會捍衛150防線，但另有一派則認為美國國債孳息率上揚，將推動美元升值，很可能這兩個陣營正在150關口交鋒，也是為何目前日圓兌美元匯率未有太大波動。

隨着日圓持續疲弱，日債孳息率走升及日本通脹都高過預期，市場近期對日本央行將採取何種舉措的猜測持續升溫。據日媒報道，鑑於日債與美國長債孳息率齊升，日本官員正在思考是否該調整孳息曲線控制政策(YCC)，儘管官員們存在意見分歧。值得注意的是，7月份日本央行針對YCC進行調整之前，也有日本媒體暗示日本央行將調整YCC政策。

日本國債孳息率周一(23日)持續升至數年新高，反映市場人士認為日本央行10月底會議調整YCC政策的機率增加。