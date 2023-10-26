澄天首批單位呎價17086元　一房入場費440萬

該集團副主席楊政龍表示，首張價單屬「親民價」，考慮了市民的承受能力，亦參考同區樓盤，售價是部分同區新盤的一半， 可謂「半價賣樓」，同時都貼近二手樓價，相信項目會有合理的利潤水平。他認為，施政報告的減辣力度理想，氣氛即時見成效，能幫助年輕人上樓。

首張價單包括28伙一房戶及27伙兩房戶，實用面積260至400方呎。售價方面，價單提供5項付款計劃，扣除最高5%折扣，折實售價介乎440.14萬至約746萬元，折實呎價由15,390至19,434元。樓盤本周初起已對外開放示範單位，最快下月初開售。

首批入場單位為6樓E室，實用面積286方呎，折實呎價約15,390元。兩房入場戶6樓F室，實用面積400方呎，折實價627.57萬元，折實呎價約15,689元。

資料顯示，香港仔登峰．南岸於2015年11月推出的首張價單，折實平均呎價約17,744元，意味是次澄天首批定價，屬港島區新盤至少8年來最低開價。另外，筲箕灣香島於2016年9月推出首批148伙，當時折實平均呎價約19,409元。而距離該盤約15分鐘步程的南津．迎岸，於2018年3月推售首批50伙，當時折實平均呎價約21,429元。

此外，同場出席新聞發布會的英皇娛樂藝人衛詩雅表示，項目即日起收票。