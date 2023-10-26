【摩通推介】港交所由高位兩日回調近1成
2023年10月26日 14:31
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摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：港股昨日(25日)於公布施政報告前後走勢兩極，今早(26日)更將昨日早上的升幅完全蒸發，更再度跌穿17000點關口。技術上，恒指去年11月11日有輕微上升裂口仍未回補，裂口底部為16,730點。如擬部署追沽可注意恒指熊(56990)，收回價17,550點，實際槓桿22.9倍，2026年03月30日到期。產品特點：中距離、低街貨。相反，恒指牛熊證加權比例跌至35，屬近期偏低水平，比例愈低反映牛證投資者愈積極部署後市反彈，如投資者同樣看好大市可注意恒指牛(65490)，收回價16,500點，實際槓桿29.2倍，2025年11月27日到期。產品特點：貼牛、低街貨。
政府昨日宣布將下調股票印花稅至0.1%，目標於11月底完成立法程序。調整至0.1%即重返至2021年8月前水平，但下調幅度遜市場預期，港交所昨日由升轉跌，今早更再跌超過2%，失守近月密集支持約275至280港元。港交所昨日陰陽燭現穿頭破腳，若短期未能重返上述支持，技術上或再有調整壓力至去年11月底低位，即262港元。截至昨日，大市30日移動平均成交額為790億元，對上一次錄得此水平追溯至2019年下半年，當時港交所股價介乎200元至250元。如投資者認為港交所股價或續受低成交影響，如認為正股或會進一步下跌可留意港交沽(18304)，行使價241.11港元，實際槓桿10.3倍，2024年01月31日到期。相反，港交所兩日由高位回調近30元，博反彈可注意港交購(19516)，行使價330.2港元，實際槓桿9.9倍，2024年03月25日到期。
港股本周破底，相對硬淨的為友邦保險。股市價格回落、利息向上及美元升值影響友邦保險企業價值(enterprise value)，但有券商指股價今年或已過度調整。技術上，友邦保險於周線圖上似營造頭肩頂形態中的右肩，頸線約60元，屬關鍵支持，如投資者部署短線追入可參考友邦購(19873)，行使價80.05港元，實際槓桿10.4倍，2024年02月26日到期。如認為有下跌空間可注意友邦沽(19688)，行使價54.75港元，實際槓桿7.9倍，2024年03月14日到期。
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