道期跌過百點　金價企1990美元

美匯指數報106.74；港匯見7.8205；離岸人民幣(CNH)報7.3271；美元兌日圓報150.4；歐元處1.055；英鎊報1.2088。金價報1,990.5美元。油價微升，布油報88.4美元，紐油處84.7美元。比特幣見34,515美元。道指期貨跌115點。

焦點數據：

20:15 歐洲央行存款便利利率

20:30 美國10月21日當週首次申請失業救濟人數

20:30 美國第三季實質GDP年化季季初值

22:00 美國9月成屋簽約銷售指數

22:30 美國10月20日當周EIA天然氣庫存變動

●恒生指數收市報17,044點，跌40點或0.23%。國企指數收報5,859點，升5點或0.1%；科技指數收報3,712點，升11點或0.31%。主板全日成交808億港元。

-渣打第三季稅前基本溢利按年跌2%，股價急挫11%。

-中遠海運港口第三季純利跌4%

-傳碧桂園美元債寬限期屆滿後仍未償付利息

-李寧降銷售額指引被券商唱淡，股價收市瀉兩成

●滬綜指倒升14點 外資淨買入逾12億人幣

●瑞銀料減辣對樓市刺激短暫 維持明年樓價跌一成預測

●標普響警！內地樓市不景恐拖累GDP不能「保三」

●逼近8厘！美國30年期定息按揭利率飆至23年新高

●日圓兌美元跌穿150 央行係時候調整YCC？

●Meta上季98%收入來自廣告 警告元宇宙虧損增加

●福特終跪低傳加薪25% UAW罷工料步尾聲

●港元1個月拆息升至4.94929厘