大埔University Hill第2A期下周二開售129伙

他續指，儘管施政報告未有完全撤辣，但訊息非常正面，買家印花稅先免後徵的措施可鼓勵優秀人才留港置業。而本地居民購買第二個住宅的稅項減半，亦是有實際需要，讓市民可以購入多一個物業作投資保值收租。他相信，各大發展商將按施政報告的減辣措施，設計更多付款方法以吸引各類買家，預期新盤交投量在第四季會更活躍，樓價亦將會平穩向好。

他亦歡迎政府決定在啟德建造智慧綠色集體運輸，認為有助加強區內住宅、商業、體育、文化及娛樂各範疇的連貫性，方便市民之餘，亦對區內的持份者及參與者有利。另同系天水圍YOHO WEST有望11月中推售。

新地代理總經理胡致遠指，是次University Hill第2A期以價單發售的單位，以望向山景及游池景為主，戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中約六成屬兩房戶。資料顯示，按即供最高15%折扣計，上述單位折實價介乎320.8萬至1,104.89萬元，折實呎價由13,785至18,262元，折實平均呎價約16,458元。88伙按定價計，市值超過7億元。入場單位為漾景閣1座2樓A2室，實用面積217方呎，開放式間隔。

項目將於發售當日上午11時截票，同日晚上7時起開售，不設大手揀樓時段。同系的Silicon Hill已經拆棚及取得入伙紙，準備明年第一季交樓。