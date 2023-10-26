豐田董事長：汽車減碳排放需對沖電動車風險

全球汽車改革競賽戰況愈來愈激烈，日本最大車廠豐田(Toyota)董事長豐田章男(Akio Toyoda)近日再次重申，汽車業正在逐漸認識到，在減少碳排放上並沒有一個單一的答案，需要對沖電動車的風險。

外媒引述章男被問及電動車面臨的挑戰，包括利率高企下，且美國的電動車滯銷等情況，愈來愈多車主轉投混合動力汽車市場，他指出，汽車業不應「瞓身」押注電動車，碳中和是一座需要攀越的山峰，但有很多方法能夠實現這目標，又認為民眾仍未準備好全面走向電動車。

據報近期豐田北美的混能車市場銷售「異常火爆」，上月豐田的Prius混能車庫存僅支撐約一周，而其純電動車SUV bZ4X的庫存則有兩個多月。豐田香港代理早前宣布，接受預訂日製bZ4X，在「一換一」計劃下的意向優惠價約40萬元內，買家只須先付20,000港元訂金便可預留名額，首批可於明年首季內到港交付。

正由於電動車的發展道路愈來愈多變數，通用汽車(GM)和本田汽車(Honda)近日宣布叫停一年半前建立的低價電動車合作。GM同時放棄明年中期生產40萬輛電動車的目標，並推遲密西根州一間電動農夫車工廠的投產。另一傳統大型車企福特(Ford)據報亦擬削減其電動F-150 Lightning農夫車的廠房生產班次。