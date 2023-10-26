賢麗苑自由市場520萬成交　3年帳蝕90萬元

二手居屋市場再錄蝕讓，葵涌賢麗苑兩房單位，已補價自由市場減價75萬元，以520萬元成交，約3年帳面蝕讓90萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園N座高層10室，實用面積約466方呎，兩房間隔，原業主近期開價約660萬元，外區上車用家施政報告後，議價後以655萬元成交，呎價約14,056元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角建康花園低層D室，實用面積約593方呎，原則屬三房間隔，現改兩房，成交價750萬元，呎價約12,648元，原業主今年7月放盤，原先叫價830萬元，放盤3個月減價80萬元，減幅約9.6%。

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九龍區

●中原陳焯偉指，西南九龍君滙港5座低層H室，實用面積約482方呎，兩房間隔，放盤僅兩個月，最初開價890萬元，期間多次調整叫價，最終累減100萬元，以790萬元易手，呎價約16,390元，新買家為外區客。

●美聯蕭偉祥表示，何文田福運花園低層B室，實用面積約915方呎，套兩房連工人套房間隔，連1個車位，獲睇好後市之用家承接，成交價1,300萬元，呎價約14,208元，原業主持貨約6年帳面只獲利約40萬元。

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新界區

●美聯陳偉健表示，葵涌居屋賢麗苑B座中層3室，實用面積約469方呎，兩房間隔，已補價自由市場以595萬元放售，區內家庭客區內覓樓近一個月，議價後以520萬元承接，呎價約11,087元，原業主持貨約3年，帳面蝕讓90萬元。

●美聯陳偉健指，葵涌居屋葵康苑A座高層9室，實用面積約570方呎，三房間隔，未補價第二市場以460萬元放售，區內上車客見施政報告落實減辣，議價後以430萬元承接，呎價約7,543元。

●中原黃淑賢稱，青衣居屋青華苑B座低層7室，實用面積約394方呎，兩房間隔，已補價自由市場最初開價368萬元，放盤3星期，減價39萬元，以329萬元易手，呎價約8,350元，新買家為上車客。

●美聯黃俊傑表示，青衣公屋青衣邨宜逸摟低層9室，實用面積約443方呎，未補價第二市場先前以255萬元放售，獲區內家庭客洽購，購買證到期及施政報告公布前，議價65萬元，以190萬元購入，呎價約4289元。

●祥益陳阿麗指，屯門居屋兆禧苑E座中層7室，實用面積約415方呎，兩房間隔，首置客見屋苑鄰近家人居所，方便日後互相照應，議幅後累減42萬元，已補價自由市場以318萬元購入自住，呎價約7,663元。

●中原王勤學稱，施政報告落實減辣，元朗區未錄得新買賣，早前YOHO Town第2座低層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價560萬元，日前以539.8萬元沽出，呎價約13,735元。

●世紀21華昌置業董事張倩怡稱，上水名都1座高層G室，實用面積約449方呎，三房間隔，望內園景，銀主於5月放盤開價570萬元，獲上車客以470萬元承接，呎價約10,468元。

●中原區國健表示，粉嶺中心10月暫錄約2宗買賣，屋苑G座中層6室，實用面積約513方呎，三房間隔，開價約580萬元，經議價後以565萬元獲承接，呎價約11,014元，新買家為上車客。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍區11月暫錄約59宗二手買賣，按月增約六成，沙田第一城46座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，4月放盤時開價約535萬元，議價後以440萬元易手，呎價約14,474元。

●世紀21奇豐李仕明指，沙田文禮閣3座頂層單位，實用面積約637方呎，三房間隔，放盤1年，叫價950萬元，累減170萬元，成交價780萬元，減幅約18%，呎價約12,245元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山銀湖‧天峰6座高層B室，實用面積約1,856方呎，四房間隔，享海景，放盤8個月，連車位叫價3,000萬元，累減310萬元，以2,690萬元成交，減幅約12.5%，呎價約14,494元。

●美聯劉卓豪指，施政報告發表後將軍澳區連錄約4宗私樓二手買賣，其中都會駅5A座中層A室，實用面積約492方呎，兩房間隔，今年6月放盤，叫價838萬元，近月多次降價，終以740萬元成交，呎價約15,041元，新買家為換樓客。

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