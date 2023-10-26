美股個別發展　Meta挫逾6%

美國經濟增長異常強勁，惟市場似乎對尚未清楚如何解讀最新的經濟數據。美股早段個別發展，道指升29點，報33,064點；標指跌19點，報4,167點；以科技股為主的納指跌123

點，報12,697點。港股夜期報17,103點，升61點；高水58點。

社交媒體Facebook母公司Meta公布了截至9月底止一季業績，雖然收入及盈利都有不俗的表現，但其押重注的「元宇宙」業務部門Reality Labs不單止收入按年倒退26.31%至2.1億美元，該業務的經營虧損亦略增至37.42億美元，並警告明年會繼續燒錢。Meta股價於周四早段曾挫6.39%。

公司財務總監Susan Li亦對本季展望持審慎態度，她表示，在以巴衝突爆發後，最近客戶的廣告花費有所放緩；預測本季公司總收入落在365億至400億美元之間，而去年同期為321.65億美元，以中位數計相當於按年增長近兩成。該公司又估計，明年整體開支介乎940億至990億美元之間，除了「元宇宙」業務外，還受到基礎設施相關成本增加、招聘及薪酬成本上升等影響。

雖然前景展望不樂觀，但Meta上季度的業績確實是好過預期，季內收入按年增長23.2%至341.46億美元，為兩年來最快的增速；純利更大增1.64倍至115.83億美元。

另外，國際商業機器(IBM)整體收入按年增長4.6%，純利為17億美元，與上年同期淨虧損32億美元相比，有顯著改善。軟件部門收入為62.7億美元，增長了8%。IBM股價早段升3.71%。