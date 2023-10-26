新盤低價發售　香港仔項目重回8年前水平

一手市場百家爭鳴，香港仔全新樓盤公布首張價單，折實平均呎價重返港島區新盤8年前水平。九龍區啟德新盤正式對外開放示範單位，並繼續軟銷。新界大埔白石角樓盤全速重啟銷售。

●香港仔澄天首張價單55伙 一房折實入場費約440萬

●大埔白石角University Hill第2A期下周二賣129伙

●啟德海灣第1期周五起正式收票

●馬鞍山雲海別墅連沽兩座洋房 單日吸金逾1.1億元

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙

●何文田站瑜一．天海特色戶3,111.5萬元招標沽

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周四(26日)透過招標售出2A座G樓Maison D室特色戶，實用面積889方呎，三房間隔，連469方呎平台，以3,111.5萬元成交，呎價為35,000元。據悉，買家為內地客，在施政報告出台後，得悉可節省400多萬的印花稅款，便決定入市。發展商指，整個瑜一系列項目由開售至今累沽433伙，套現逾74億元。

●鰂魚涌THE HOLBORN下周一賣6伙特色戶

●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位售1,547萬元

●旺角利奧坊‧凱岸及曦岸增現金回贈優惠

●何文田傲玟單日連沽3伙

何文田一手樓盤傲玟於周四(26日)連錄3宗成交，成交價介乎1,782萬至2,692.72萬元，共涉及7,151.92萬元。該盤於月內累計已沽出約22伙。