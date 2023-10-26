新盤低價發售 香港仔項目重回8年前水平
2023年10月26日 22:04
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一手市場百家爭鳴，香港仔全新樓盤公布首張價單，折實平均呎價重返港島區新盤8年前水平。九龍區啟德新盤正式對外開放示範單位，並繼續軟銷。新界大埔白石角樓盤全速重啟銷售。
●香港仔澄天首張價單55伙 一房折實入場費約440萬
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周四(26日)公布首張價單，提供55伙，折實平均呎價約17,086元，重返港島區新盤8年前水平。一房單位折實入場費440.14萬元。該集團副主席楊政龍表示，首張價單屬「親民價」，售價是部分同區新盤的一半， 可謂「半價賣樓」。首批55伙折實售價介乎440.14萬至約746萬元，折實呎價由15,390至19,434元。首批入場單位為6樓E室，實用面積286方呎，折實呎價約15,390元。
●大埔白石角University Hill第2A期下周二賣129伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周四(26日)公布落實下周二(31日)發售129伙。新地副董事總經理雷霆表示，上述包括招標發售41伙及價單形式出售88伙。新地代理總經理胡致遠指，將以價單發售的單位，以望向山景及游池景為主，戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中約六成屬兩房戶。上述單位折實價介乎320.8萬至1,104.89萬元，折實平均呎價約16,458元。
●啟德海灣第1期周五起正式收票
嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周四(26日)起正式對公眾開放示範單位，周五(27日)開始收票。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目昨日率先開放示範單位予VIP參觀，已錄逾千個參觀人次。將視乎收票情況，再考慮加推及後續銷售安排。
●馬鞍山雲海別墅連沽兩座洋房 單日吸金逾1.1億元
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周四(26日)招標售出兩座洋房，單日吸金逾1.1億元。最新標售的包括Lily Avenue 6號洋房，實用面積2,699方呎，三房兩套間隔，連695方呎花園，成交價5,865.84萬元，呎價約21,733元。另一座最新沽出為Camellia Avenue 7號洋房，實用面積2,678方呎，同屬三房兩套間隔，設687方呎花園，以5,385.5萬元成交，呎價約20,110元。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周四(26日)上載價單5號，涉及28伙，折實平均呎價約19,668元。該批單位同步發出銷售安排，落實下周一(30日)以先到先得形式發售。上述28伙包括10伙開放式戶、13伙一房戶及5伙兩房戶，實用面積由212至387方呎，扣除10%折扣後，折實價介乎373.32萬至802.71萬元，折實呎價由17,609至20,850元。
●何文田站瑜一．天海特色戶3,111.5萬元招標沽
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周四(26日)透過招標售出2A座G樓Maison D室特色戶，實用面積889方呎，三房間隔，連469方呎平台，以3,111.5萬元成交，呎價為35,000元。據悉，買家為內地客，在施政報告出台後，得悉可節省400多萬的印花稅款，便決定入市。發展商指，整個瑜一系列項目由開售至今累沽433伙，套現逾74億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN下周一賣6伙特色戶
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN上載最新銷售安排，將於下周一(30日)發售6伙開放式戶，實用面積229及237方呎，折實價介乎495.52萬至530.63萬元，折實呎價由20,908至23,172元。該盤迄今累沽217伙，套現約16億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位售1,547萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，周四(26日)招標沽出別墅WV8的3樓B室，實用面積902方呎四房，連216方呎平台，成交價1,547.39萬元，呎價約17,155元。
●旺角利奧坊‧凱岸及曦岸增現金回贈優惠
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸及利奧坊‧曦岸，已更新價單，增設新增「高端人才津貼現金回贈」優惠。經調整後，利奧坊‧凱岸的開放式戶及一房戶，最高折扣率分別為33%及30%，兩房戶亦有28%。而利奧坊‧曦岸的開放式戶及一房單位最高折扣率同為12%，兩房戶則有17%。
●何文田傲玟單日連沽3伙
何文田一手樓盤傲玟於周四(26日)連錄3宗成交，成交價介乎1,782萬至2,692.72萬元，共涉及7,151.92萬元。該盤於月內累計已沽出約22伙。