東方日報B1：渣打少賺五成 港股價半年低 恐未見底
2023年10月27日 00:05
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渣打第三季業績遜市場預期，拖累港英股價均受壓。
受中國經濟放緩及房地產市場下行的打擊，渣打集團(02888)第三季按列帳基準計算的稅前溢利只有6.33億美元，不論按年或按季都大幅倒退超過50%；稅前基本溢利13.16億美元，按年跌2.23%，按季跌17.75%，差過市場預期。消息拖累其股價周四下午放榜後急瀉，一度插至59.2元，全日跌逾11%至59.75元，俱創半年新低，而其倫敦股價周四早段亦曾低見587.76便士，創11年最大單日跌幅，折合較香港收市價低約7%，難言見底。
讓市場大感意外的，乃該行第三季錄信貸減值按季倍增至2.94億美元，遠超市場預期。當中，內房佔1.86億美元，其中4,200萬美元與管理層額外撥加有關，使現時相關撥加總額為1.78億美元。與此同時，該行為所持16%的渤海銀行(09668)作出近7億美元減記，以反映渤海銀行「第二季盈利受壓及宏觀經濟前景充滿挑戰」，這筆減值支出拖累上季列帳稅前溢利減半。
管理層昨明言，中國商業房地產的政策壓力難以短期內緩解，且中國投資者信心處於相當低水平，預期不會有快速復甦。不過，沒有看到房地產行業相關風險蔓延至中國經濟的其他領域，相信情況正在穩定下來。該行自2021年底起已積極管理內房敞口，有關敞口已削超過30%至目前的27億美元；又謂不計內房以外的中國帳簿表現良好，相信中國未來幾年的前景仍然非常強勁。
渣打第三季扣除撥備及稅項前溢利按年增4.55%，按季則跌5.39%。按基本基準計算的經營收入按年增長6.4%至44.03億美元，淨利息收入按年增18.39%至23.88億美元，兩者按季都下跌；淨息差更是按季收窄8點子至1.63%，差過市場預期，但管理層指當中4點子來自一次性調整，並預期第四季淨息差按季擴張。
按地區劃分，香港第三季收入按年增12.91%至10.67億美元，稅前基本溢利增16.16%至3.88億美元。整體亞洲市場進貢稅前基本溢利10.63億美元，增不足1%，佔集團80.77%；非洲和中東多賺82%至2.73億美元；反觀歐洲及美洲地區轉錄稅前基本虧損9,000萬美元。
首3季計，集團稅前列帳溢利為39.56億美元，按年降4.97%；稅前基本溢利46.22億美元，升15.63%。
雖然渣打大致上維持今年業績指引不變，但在淨息差方面略作修改，由原先預期今年「約」1.7%，改為「近」1.7%。
除此之外，渣打第三季的有形股本回報(ROTE)為7%，按年跌兩個百分點，主要是稅項支出增加，集團亦預期全年基本實際稅率為30%。
券商紛紛對渣打季績表示失望，其中高盛以渣打第三季業績遜預期及稅率指引上調為由，把其目標價由90元下調至86元，評級為「中性」。