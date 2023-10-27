【東方日報產評】地產金融鬥貼地　經濟大禍如何避

過去香港是不折不扣的國際金融中心，經濟景氣與全球盛衰較一致。可自從中美博弈以來，兩大經濟體朝脫鈎發展，西方資金大減香港市場的參與度，香港轉移加強與內地的互聯互通，故經濟景氣及市場表現與內地盛衰表現關連度更高。偏偏如今內地經濟極待提振，而香港地產與金融業都在吊鹽水，港府施政又長期不到位，可與內地有製造業支持不同，香港地產與金融佔比重，兩大命脈都告急，經濟猶被判死，再不設法改變這個敗局，市場將持續「陰乾」，翻身變得愈來愈渺茫！

香港經濟過去側重地產發展，如今港府要改變狀況，增建房屋，減企業營運及居民住屋成本，配合全球新經濟發展，大搞創新科技產業，提升長遠經濟力，是無可厚非。之不過，刻下地產佔香港經濟比重大，與金融業景氣亦息息相關，時值外圍風險高企，產業政策調整更應有序施行，以免資產價格大幅調整，對經濟帶來難以承受的衝擊，變相削弱推動經濟轉型的本錢，結果得不償失。

綜觀目前的國際地緣政治形勢和全球經濟景氣，疫後香港貿易及旅遊零售業務無法復原舊觀，相信得接受現實，就是這些行業在可見將來都不可能恢復舊觀，皆因影響這些景氣的基本因素已有重大轉變。在這個環境下，如何穩定內部主要資產價格，對於穩定人心、為商業景氣補底可謂重要戰略。偏偏港府的財金官員水浸眼眉不知驚，還為「擠牙膏」撤銷樓市辣招找開脫，大言不慚指樓市未見恐慌性拋售，指調整有序云云。實際上，任由樓市積弱下去，拖累百業蕭條，等到樓市真的崩潰才全面撤辣，還有用嗎？

地產與金融業的關連度，從過去幾年內房泡沫爆破，至如今拖累內銀板塊，中國資產價格承受巨大壓力，估值持續低迷，負面財富效應拖累投資與消費，內部需求不振，可見一斑，不少押重注在內地市場的外資企業，也開始感受到「痛」。眼見內地情況，香港更應防範樓市下滑的風險傳導至金融等其他行業，拖冧整體經濟。

偏偏港府官員並沒有這個危機意識，若中港兩地經濟景氣表現再沒有大差異，香港如何充當好作為中國的「國際金融中心」，吸引內企在港進行境外融資，匯聚國際資金參與，實存在疑問。

港府財金官員將香港經濟差歸咎於外圍情況，其實國際地緣政治風險上升，不是今日的事情，港府早應作出對策，更應設法強化本地經濟，築好防火牆，偏偏如今應對股市流動性問題，全無應急之方，治理樓市，更是固執地死抱過時的辣招不肯全撤，錯過穩經濟的最後時點，各項長遠規劃又遠水難救近火，結果就是難挽信心。

香港大都會降級已經成為定局，國際成分褪色，資產「溢價」消失，繼續尋底也是必然的趨勢。港府繼續漠視市場現實，自說自話，施政只會持續偏離大道。地運興衰，也許就是宿命。