外資再押注內地車企　零跑獲Stellantis入股

Stellantis將認購零跑汽車1.94億股H股，認購價為每股43.8元，涉資約85.09億元，擬用於研發投資、營銷、提升生產能力、營運資金等用途。

不過，零跑汽車股價昨日反高潮，股價高開後回軟，低位見31.5元，收報32.8元，跌10.87%，成交5.57億元。

認購交易完成後，Stellantis將持有零跑汽車擴大後H股的17.4%，及擴大後已發行股份的14.53%。零跑汽車同時與Stellantis訂立合資公司協議，將分別持有合資公司49%及51%權益，合營可讓Stellantis在中國境外生產和銷售一些零跑汽車，並取得零跑汽車的零件和某些技術。

另外，零跑的原有股東、深圳A股公司大華技術，擬向Stellantis悉數出售手持9,000萬股零跑汽車股份，涉資34.93億元。上述兩項交易完成後，Stellantis將持有零跑汽車擴大後已發行股份約21.07%股權，並將在董事會擁有兩個席位。據報大華股份是中國的安防龍頭企業，去年曾被美國加入實體清單。