陳鳳珠：內地體育用品需求將持續增加
2023年10月27日 06:00
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Euromonitor預計2023年內地運動服裝市場規模將按年增長10.5%至4,010億元人民幣，至2027年規模將增加至5,510億元人民幣，2022年至2027年的複合年增長率為8.7%，同時預期女性力量的崛起將重塑女性主導的消費品市場。另外，根據《2023年中國體育用品行業發展趨勢報告》，目前內地已成為全球最大的體育消費市場之一，2022年人均體育消費為4,195元人民幣，預期2023年將按年增長10.3%至4,628元人民幣。
隨着內地人民更關注運動及健康，配合今年在內地舉行多項體育賽事下，體育用品的消費將有望持續增加。國統局的資料顯示今年9月，服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額按年增加9.9%至1,139億元人民幣，首9個月累計零售額按年增加10.6%至9,935億元人民幣。
安踏體育(02020)早前公布今年第三季的營運數據，其中安踏品牌的零售金額按年錄得高單位數增長，FILA的零售金額按年錄得10%至20%的低段增長，所有其他品牌產品的零售金額按年錄得45%至50%的增長。集團公布2024年至2026年的發展規劃，安踏品牌流水將保持雙位數增長，FILA品牌將實現400億至500億元人民幣流水的目標，DESCENTE與KOLON SPORT力爭打造集團的第三個百億品牌。
另外，早前安踏宣布旗下間接全資子公司將收購瑪伊婭服飾(上海)的75.13%股權，完成後目標公司將成為安踏的間接非全資擁有的附屬，而瑪伊婭以「MAIA ACTIVE」品牌專為亞洲女性設計運動服飾，打造高品質的運動服，尤其為瑜伽服飾。預期收購完成後將可補充安踏旗下女性業務板塊，並進一步強化品牌組合，切合安踏的「單聚焦、多品牌、全球化」的業務發展策略。
特步國際(01368)的第三季主品牌包括線上線下渠道的零售銷售按年錄得高雙位數增長，而零售折扣水平為7至75折，渠道庫存周轉為4.5至5個月。集團有信心年底的渠道庫存周轉降至4個月，並保持全年零售銷售增長20%至25%的目標，反映集團看好未來體育消費市場及特步的發展前景。不過，李寧(02331)第三季的李寧銷售點於整個平台的零售流水按年錄得中單位數增長，而整個平台的同店銷售按年錄得中單位數下降，或反映李寧於行業的競爭力轉弱。
匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)