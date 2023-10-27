電視廣播料下半年實現正數EBITDA 　股價曾飆19%

電視廣播股價曾飆19.4%，高見3.38元；收市報3.28元，升15.9%。

集團指，第三季，無綫電視佔所有香港電視頻道的市場份額為79%，按季持平，按年升2個百分點。翡翠台平日黃金時段電視廣告的平均單價於第三季呈現積極趨勢，按季升16%，按年升46%。就今年年底前預先承諾購買2024年電視廣告套餐的客戶，集團已將平均價格較2023年提升約8%。

OTT串流業務亦呈現出積極的發展勢頭，myTV Gold的訂戶增至19.09萬，按季增長3%，按年增長26%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數(MAU)則穩定在約200萬。於第三季內，將訂購12個月可透過機頂盒或智能電視接入的myTVGold服務訂購月費由每月98元調高20%至118元。

第三季來自myTV Super平台數碼廣告的收入分別按季增長12%及按年曜16%。預計第四季度增長勢頭將加速，令集團數碼廣告收入全年增長逾20%。

中國內地亦為集團第三季的主要增長動力，多渠道網絡(MCN)業務擴大其社交媒體的受眾範圍，且電商直播活動(包括與淘寶的合作以及抖音直播店)的活躍度進一步提升。自2023年3月與淘寶建立電商直播合作關係起及直至第三季度末止6個月內，取得銷售產品的商品交易總值(GMV)約2.5億元人民幣。

第三季與內地平台優酷及騰訊合作，開始5部劇集的拍攝，預計該等劇集將於2023年第四季度開始為集團帶來收入。