道指跌251點　油價挫逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.02%，報106.58；港匯見7.8197；離岸人民幣(CNH)報7.3206；美元兌日圓處150.36；歐元報1.0564，英鎊報1.2136。金價處1,983.92美元。布油報88.22美元，紐油報83.69美元。比特幣(Bitcoin)跌1%，報3.41萬美元。道指期貨升80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報32,784點，跌251點或0.76%；標指收報4,137點，跌49點或1.18%；納指收報12,595點，跌225點或1.76%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,169點，升125點或0.73%。

●10月恒生指數夜期收報17,136點，升94點，高水91點，成交19,182張。

●紐約期油收報每桶83.21美元，跌2.18美元或2.55%；倫敦布蘭特期油收報每桶87.93美元，跌2.2美元或2.44%。

●紐約期金收報每安士1,997.4美元，升2.5美元或0.13%。

●英國富時100指數收報7,354點，跌59點或0.81%；德國DAX指數收報14,731點，跌161點或1.08%；法國CAC指數收報6,888點，跌26點或0.38%。

●建行上季撥備前盈利跌近5%，今年淨息差仍有下行壓力。

●中石化上季多賺37%，扭轉上半年頹勢。

●中國人壽首三季少賺47%。

●日本10月東京CPI按年升3.3%，遠超預期。

●美國9月耐用品訂單按月增長4.7%，高過預期。

●亞馬遜第三季銷售額按年增長13%。

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