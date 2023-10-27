港股升354點　京東及阿里漲3%　醫藥股集體炒上

港股守住萬七關後好友反攻，恒生指數高開115點後最多漲453點，高見17,497點；收市報17,398點，升354點或2.08%，收復10天線(17,376點)。國企指數收報5,979點，升119點或2.04%；科技指數收報3,806點，升93點或2.52%。主板全日成交914億港元，港股通淨買入24.11億元。

港股本周反覆向好，恒指全星期累漲226點，升幅1.3%；科指全周漲144點或3.9%。

大型科網股撐市，京東集團重上「紅底」，收市報101.4元，升3.3%；阿里巴巴亦收復80元關，收報82.4元，升3.3%；攜程升2.9%；美團升2.9%；騰訊升1.8%；小米集團升1.2%。

金融股個別發展，滙豐控股升1.6%；工商銀行及招商銀行升1.3%；香港交易所升1.7%；友邦保險及中國銀行升1.4%；建設銀行升0.6%；中國平安升0.5%。中國人壽績後捱沽，股價逆市跌0.7%，是表現最差藍籌。

醫藥股買盤強勁，翰森製藥升11.7%；石藥集團升10.8%；中國生物製藥升9.8%；藥明生物升7.3%，是表現最佳幾隻藍籌；京東健康升6.7%；阿里健康升3.8%；國藥控股升2.6%。

電視廣播發盈喜，料下半年回復正數EBITDA，股價曾飆19%，高見3.38元；收市報3.28元，升15.9%。

美國第3季國內生產總值(GDP)超預期增長4.9%，市場憂慮經濟強勁下，高息環境會持續，隔晚美股受挫。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美債息持續高企，拖累環球市場氣氛。不過聯儲局未必任由債息上升，以免拖累經濟及資產市場，相信美債息升至5厘至5.2厘有機會見頂。另外，內地經濟數據亦不是一面倒地差。而恒指由高位已調整不少，隨着利淡因素逐步消散，下跌空間有限，料16,000點支持力度頗大，短期若能守穩16,800點，待外圍市況回穩，有機會挑戰17,500點水平。