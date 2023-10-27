福特汽車業績差過預期　罷工令公司損失有幾大？

福特汽車(Ford)公布季度業績，汽車收入411.8億美元，遜預期的412.2億美元；經調整每股盈利39美仙，低於預期的45美仙。福特周四(26日)收報11.35美元，跌1.6%，在市後延長交易時段再跌3.3%，報10.97美元。

期內，傳統業務Ford Blue賺取17.2億美元，商業業務Ford Pro賺取16.5億美元，不過電動車部門Model e則錄得13.3億美元虧損。

財務總監John Lawler表示，至現時為止，UAW罷工為公司帶來13億美元(約101.4億港元)的生產損失，其中第三季的生產損失約1億美元。他並指，至今因罷工而損失約8萬輛汽車，恢復生產將是一項龐大的工作。Lawler指，若UAW協議獲批，每輛組裝車輛價格將增加850至900美元。他稱，將努力提高生產力和效率，並降低成本，以抵銷額外成本，並實現之前宣布的目標。

此外，他表示，福特將推遲之前宣布的約120億美元的電動車投資，包括推遲在肯塔基州興建電動車電池廠。

福特因罷工事件取消之前宣布的盈利指引，包括110億至120億美元的經調整盈利預測，以及65億至70億美元的經調整自由現金流預測。