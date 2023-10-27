亞馬遜上季多賺2.4倍勝預期　股價市後漲5%

網購「一哥」亞馬遜(Amazon)第三季業績出爐，收入1,430.83億美元，按年升12.5%，高過預期的1,414億美元；純利98.79億美元，按年漲2.4倍，純利包括投資於電動車公司Rivian帶來的12億美元稅前估值收益；每股盈利94美仙，勝預期的58美仙。亞馬遜股價在市後延長交易時段漲逾5%，報125.95美元。

業務方面，北美收入878.87億美元，升11.4%，經營利潤轉虧為盈，錄得43.07億美元；國際收入321.37億美元，升15.9%，經營虧損大幅收窄至9,500萬美元；AWS雲服務收入230.59億美元，升12.2%，經營利潤69.76億美元，大漲29.1%。反觀，微軟Azure收入增長卻達29%。

期內，廣告收入達120.6億美元，激增26.3%，高過預期的116億美元，原因是第三方賣家和大品牌增加廣告支出。據研究公司Insider Intelligence，投資者密切關注亞馬遜的網上廣告部門，該部門目前佔全球數碼廣告市場的7.5%，Meta則佔全球網上廣告市場的20.1%份額。

亞馬遜的成本削減體現於毛利率上，第三季毛利率為7.8%，為2021年初以來最高水平。

至於業績展望，亞馬遜預期第四季收入介乎1,600億至1,670億美元，按年增長7%至12%。