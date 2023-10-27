新股專輯：極兔速遞半日與招股價持平

極兔速遞表示，全球發售募集資金淨額35.28億港元(超額配售權暫未行使)。公司擬將是次上市募集資金主要用於拓寬物流網絡，升級基礎設施及強化公司在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量，開拓新市場及擴大服務範圍，以及研發和技術創新，為全球使用者創造更高效、更優質的物流服務。

極兔速遞自2015年於印尼成立，之後迅速拓展至東南亞其他六個國家，並於2020年打入中

國市場。根據弗若斯特沙利文的資料，按去年包裹量計，極兔速遞是東南亞排名第一的快遞營運商，在中國的市場份額也名列前茅。去年在中國、東南亞的業務保持良好發展的基礎上，極兔速遞進一步將快遞業務拓展至拉丁美洲、中東及北非五個國家。目前，極兔速遞的快遞業務已經覆蓋全球13個國家。

極兔速遞副總裁后軍儀表示，自2015年成立至今，極兔速遞一路走來，不斷開拓進取，今日在香港聯交所主板上市是公司發展重要的里程碑。感謝所有極兔人默默的拚搏與努力，感謝合作夥伴的長期支持，更要感謝客戶的信任。

極兔速遞首席財務官鄭世強指，香港是一個領先的國際資本市場，世界各地發行人和投資

者在香港匯聚，見證亞洲最具活力的資本市場機遇。非常榮幸今天極兔在香港聯交所主板上市。將繼續與業務夥伴攜手合作，引領全球物流行業的變革，為更多市場和客戶提供更優質的快遞服務，同時為投資者創造更具潛力的價值。