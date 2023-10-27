差估署：9月私宅售價指數按月再跌1.7%　年初升幅全蒸發

今年本港住宅樓價升幅已全數蒸發。差餉物業估價署周五(27日)公布的臨時數據顯示，2023年9月私人住宅售價指數報332.1點，按月再挫約1.75%，連挫5個月，累積跌幅約6.24%，指數並為2017年4月後最低，而今年首9個月則已倒跌約0.78%。

至於第三季售價指數較第二季明顯大跌約4.38%。而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約16.6%。

此外，9月私宅租金指數報186.3點，按月上升約0.65%，已連升8個月，今年首9個月則累漲約6.15%，走勢明顯大幅跑贏樓價。而第三季租金指數則按季漲約2.99%。

9月兩類面積單位售價指數走勢，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數跌幅最明顯，最新報333.7點，按月挫約1.74%，亦連挫5個月，該指數為2017年4月後的近6年半最低。今年首9個月升亦已全數抵銷，並倒跌約0.65%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報291點，按月下調約1.72%，亦已連跌5個月，同為2017年4月後最低，今年截至9月，更大幅累挫約3.45%。上述兩項數字第3季較第2季分別顯著下跌約4.38%及4.4%。

此外，據該署臨時數據，今年9月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異，有兩區細戶更已蒸發今年所有升幅，出現倒跌情況，其中以九龍區首9個月跌幅較大。

該區平均呎價跌穿1.2萬港元水平，最新報約11,996元，按月挫約0.3%，連挫7個月，為2017年7月後最低，今年首9個月則已累挫約4.82%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約515萬元。

至於新界區細戶平均每方呎售價最新報約11,455元，按月挫約2.99%，為2017年9月後最低。而今年截至上月亦已倒跌約3.88%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價跌破500萬元水平，至492萬元。

不過，上月港島區細單位平均每方呎售價最新報約14,616元，按月則大幅漲約5.31%，已連升兩個月。今年首9個月累升約6.21%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約628萬元。