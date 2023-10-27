【高盛推介】阿里京東連升3日
2023年10月27日 11:08
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：雙11開啟預售，兩大電商阿里巴巴及京東集團均公布銷售報捷，天貓預售首小時就有1,300多個品牌成交額同比增長超過2倍，而京東開售10分鐘，下單用戶數、成交訂單量同比增長均超過4倍。
阿里周二(24日)低見77.05元的近4個月低位，其後出現反彈，連續第3日上升，現報81.55元，上升約2%。京東周二亦低見93.35元的歷史低位後，連續第3日反彈，現報101.1元，上升超過3%。
觀察個股輪證資金流向，以過去5個交易日計，阿里好倉有約1,500萬元流入，是同時第二多資金流入個股產品。京東好倉則有約200萬元流入。
看好阿里，中年期貼價證可留意輕微價外購(20265)，是行使價95元以下、3個月期以上最高槓桿產品，而且此產品換股比率50兌1，敏感度較高，集高槓桿、高敏感度於一身，值得留意。槓桿更高的可留意中期輕微價外購(18131)，是低面值選擇。
看淡阿里則可留意中期貼價沽(18460)。
計劃部署京東認購證，可留意高槓桿購(20560)，是行使價140元以下最高槓桿產品之一。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年3月20日到期，實際槓桿6.7倍，行使價95元以下、3個月期以上最高槓桿產品。
阿里購18131，行使價100.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿7.6倍，中期輕微價外、低面值。
阿里沽18460，行使價84.95元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.3倍，中期、貼價。
京東購20560，行使價138.98元，2024年5月30日到期，實際槓桿5.6倍，行使價140元以下最高槓桿產品之一。
京東購19443，行使價143.53元，2024年3月21日到期，實際槓桿6.9倍，低面值。
阿里牛熊證條款：
阿里牛52626，收回價75元，行使價73元，換股比率100 ，槓桿比率10.0倍。
阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率6倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100 ，槓桿比率4.4倍。
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