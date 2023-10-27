【高盛推介】港交所股價受壓 資金兩邊部署
2023年10月27日 11:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：就下調股票印花稅，多間券商發表報告，普遍認為對港交所有利，但效益相對有限。港交所近日走勢受壓，昨日(26日)低見269.6元的今年低位，今早(27日)股價反彈，但升幅不及大市，現報274.8元，上升約0.6%。
觀察個股輪證資金流向，以過去5個交易日計，港交所好淡倉都見資金流入，以好倉流入資金較多，約有1,000萬元；淡倉則有約200萬元流入。
股價回落，現時部署宜重新審視產品條款，以較貼價證作部署，行使價310元附近是現時最貼價認購證條款，當中可留意購(19442)，屬高槓桿產品，由於年期較短，要注意時間值損耗，宜短線部署。中線部署可留意中年期、輕微價外購(19487)，亦是低面值的選擇。
看淡可留意中期輕微價外沽(20415)，是9隻相近條款產品最高槓桿。
港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿16倍，中短期貼價、適合短線部署。
港交購19487，行使價330.2元，2024年3月25日到期，實際槓桿10.6倍，中年期、輕微價外、高槓桿。
港交購17397，行使價350.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿9.9倍，價外、低面值。
港交沽20415，行使價257.3元，2024年7月24日到期，實際槓桿5.2倍，9隻相近條款產品最高槓桿。
港交所牛熊證條款：
港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率15.8倍。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率6倍。
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