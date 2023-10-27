寶業大廈高層劈價140萬獲內地專才接貨　創9年新低

施政報告公布外地人才入市的辣招「先免後徵」，內地專才入市個案增多。中原周世康表示，灣仔寶業大廈高層1室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望灣仔市景，鄰近港鐵灣仔站，物業雖已有40年樓齡，但仍可承做30年按揭，放盤4個月，見市況淡靜，遂由750萬港元劈價140萬元或19%，最終以610萬元易手，呎價13,864元。

根據資料，同類單位2020年高位成交價達760萬元，是次成交金額為物業9年新低，重回2014年水平。

據了解，新買家為居港未夠7年的內地專才，可受惠新印花稅措施，遂把握時機入市。原業主則於1999年以215萬元買入單位，雖然減價近兩成，但是次易手帳面仍獲利395萬元，賺幅逾1.8倍。

美聯冼國章稱，將軍澳君傲灣2座極高層D室，實用面積約438方呎，兩房間隔，單位原放盤叫價808萬，獲內地專才議價18萬元承接，成交價790萬元，呎價約18,037元。

據了解，新買家一直計劃入市，鑑於施政報告推出樓市減辣措施，決定入市自用。據了解，原業主於2006年11月以256.2萬元購入，轉手帳面獲利533.8萬，升值逾兩倍。