駿利亨德森：高息損企業再融資能力　恐爆骨牌式違約

外媒報道，駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)在一份報告中表示，美國經歷數十年來最大幅度加息，企業不得不以更高的成本為債務進行再融資，將損害他們支付利息的能力，最終導致更多違約發生，恐怕會在未來幾年出現企業違約的骨牌效應。

企業債務違約情況，其實已響起警號。根據標普的數據，截至9月全球企業債務違約宗數較2022年翻倍，達到118宗，並遠高於5年來平均的101宗。而10月20日歐洲垃圾債券違約的保險成本，已達到3月底以來最高水平，較當時上升了473個基點。

駿利亨德森固定收益全球主管Jim Cielinski表示，只有在高債務負擔、缺乏資本取得機會、現金流遭遇外生衝擊，這3個條件同時存在情況下，信貸周期才會轉向，現在這些條件都符合了。

他指出，高債務水平和利率長期高企下，為企業帶來償債壓力，同時斬斷以合理價格取得資本的機會，過往依賴銀行信貸的中小企業將更難取得資本，債務違約情況將更明顯。

不過報告指出，加息的滯後影響，加上未來12至18個月內沒有大量債務到期，短期內有機會為企業提供喘息機會，部分公司也受惠於通脹上升所帶來的收入與穩健的消費支出。然而，隨着通脹開始放緩，高息環境卻持續，不利因素正在加劇，風險在於借貸成本的增長可能超過收入。