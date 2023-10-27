法國外貿銀行：港不能再依賴周期性反彈

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表研究報告指，前日(25日)，香港迎來疫情後首份《施政報告》，標誌經濟正式進入下一階段，這是一個重要時刻，因為接下來香港不能再依賴周期性反彈。事實上，政府也已發現香港正面臨的結構性問題，但暫時只能提供短期的權宜之策。

從行業角度看，《施政報告》更加側重於吸引投資和穩定樓市，但其實還需要更多措施來扭轉謹慎的市場情緒。政府提到將下調股票印花稅，並宣布落實投資3,000萬港元及以上的「資本投資者入境計劃」，後者提供一個比新加坡更便宜的選擇。然而，在樓市和互聯網平台遭遇監管風暴後，政策風險仍是香港市場的一個擔憂，減稅並不能從根本上帶來不同。香港需要與中國內地更密切合作，升級各種互聯互通計劃，並降低監管風險，以改善市場情緒。

樓市方面，政府削減印花稅，是考慮到居民的房屋負擔能力而採取的部分寬鬆措施。這些措施可能會有助於增加房屋交易量，但可能無法支撐樓價。印花稅只是影響樓價的眾多因素之一，高利率、新增供應和經濟不確定性也是樓價疲軟的原因，也意味樓價依然有進一步下

跌的可能。在不影響金融穩定的情況下，當前政府並不會過於擔心樓價波動。

其他領域，令人失望的是綠色轉型和融資缺乏方向和細節。香港將會推動「北部都會區」和「交椅洲人工島」兩個大型項目，但在財政儲備持續消耗的情況下，融資方案也並無細節。政府可能需要更多地發行債券、資產證券化和公私合作(PPP)，這確實可以為金融部門帶來更多機會。未來幾十年，香港的人口老齡化趨勢將會加速，老年人口比例將從2023年的21%增加到2050年的41%，但應對老齡化的配套設施及規劃顯然還不夠全面。

報告指，香港政府開始着力於促進經濟增長，這是一個好消息，但政策方向和願景在清晰度上不及預期。雖然解決許多結構性問題需要時間，但考慮到地緣政治風險上升以及財政形勢嚴峻，香港需要做出更明智的努力。