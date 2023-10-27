半導體猛人：華為新手機面世　反映中國能產5納米晶片

媒體引述台積電前副總裁、清大半導體研究學院院長林本堅表示，美國不可能完全阻止中國改進晶片技術。試圖限制中國的進步是徒勞的，美國應該專注於保持其晶片設計領先地位，而不是對抗中國的整體國家戰略。

林本堅在半導體業界備受推崇，他是第一個提出浸沒式微影曝光技術的人，這是光刻機龍頭ASML核心產品所依賴的技術。中芯使用ASML的光刻機製造出7納米晶片，成功令「國寶級」手機華為Mate 60 Pro得以面世，震驚晶片業及華盛頓，原來中國可以使用現有的舊機器製造更複雜的晶片。

他認為中芯應該能夠利用已經營運的ASML光刻機推進到下一代5納米製程。除了努力達到5納米里程碑外，中國可能還會嘗試新材料或先進晶片封裝，以製造更強大的半導體。

林補充，美國真正應該做的是專注於保持其晶片設計領先地位，而不是試圖限制中國的進步，因為中國正在採取舉國戰略來發展晶片產業。事實上，美國可能無意間給了中芯國際一個千載難逢的機會。