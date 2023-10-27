二手樓價指數按周跌0.35%　連挫兩星期

中原城市領先指數CCL最報154.64點，按周跌約0.35%，連跌兩周共約1.52%。反映施政報告前，市場觀望政府可能減辣，整體樓價跌勢持續。2023年CCL暫倒跌1.36%，創339周(6年半)新低，重返2017年4月底時水平。指數比今年4月168.40點高位累跌約8.17%，亦較2022年12月156.37點低位跌約1.11%。

周三(25日)施政報告政府宣布三項樓市減辣措施即日生效，對香港樓價的影響將會在11月中旬公布的CCL才開始陸續反映。相信減辣有助提振住宅成交量回升，但短期樓價下跌方向未變。第四季CCL目標148點，現時只差6.64點或約4.29%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.46點，按周跌約0.17%。CCL(中小型單位)報153.30點，按周跌約0.20%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌兩周，分別累跌約1.52%及約1.46%，同創逾6年半新低，重返2017年3月底及4月中時水平。CCL(大型單位)報161.29點，按周跌約1.04%，連跌7周共約4.18%，指數創近6年新低，重返2017年12月初時水平。

四區樓價二升二跌。九龍CCL_Mass報145.79點，按周跌約1.49%。新界東CCL_Mass報166.97點，按周跌約0.19%。九龍及新界東樓價齊跌兩周，分別累跌約3.41%及約1.28%，重返2017年3月中及8月中時水平。港島CCL_Mass報159.11點，按周升約0.72%，連升兩周共約0.91%，但指數仍重返今年1月初時水平。新界西CCL_Mass報143.73點，按周升約0.73%，但指數仍重返2017年7月初時水平。

2023年計，只有港島升約2.06%，其餘七個指數倒跌。CCL跌約1.36%，CCL Mass跌約1.18%，CCL(中小型單位)跌約0.93%，CCL(大型單位)跌約3.22%，九龍跌約3.31%，新界東跌約1.79%，新界西跌約1.16%。