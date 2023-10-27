道期升72點 油價漲1.5% 圓匯企150
2023年10月27日 16:17
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美匯指數報106.452；港匯見7.8194；離岸人民幣(CNH)報7.3222；美元兌日圓報150.17；歐元處1.0555；英鎊報1.2116。金價報1,986美元。油價升1.5%，布油報88.28美元，紐油處84.5美元。比特幣見34,002美元。道指期貨升72點。
焦點數據：
18:30 俄羅斯官方指標利率
20:30 美國9月核心個人消費支出平減指數
20:30 美國9月個人消費
20:30 美國9月個人所得
22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數
●港股守住萬七關後好友反攻，恒生指數高開115點後最多漲453點，高見17,497點；收市報17,398點，升354點或2.08%。全星期累漲226點，升幅1.3%。https://reurl.cc/ka9Y33
-阿里巴巴斥逾300億成立企業管理公司，另成立兩科企。
部署減磅？南非大股東Naspers再將9600萬股騰訊存CCASS。
獲螞蟻支持的中和農信據報考慮來港IPO，集資最多39億。
●滬深三大指數高收。滬綜指重上3,000點關口，收報3,017點，升29點或0.99%；深成指報9,770點，升204點或2.14%；創業板指數報1,929點，升54點或2.88%。https://reurl.cc/Y0mNnD
-中國經濟：9月規模以上工業企業利潤按年增11.9%。
-財政部：首9月國營企業營業總收入增3.9%。
-中美金融工作小組首次會議，討論貨幣及金融穩定等議題。
-半導體猛人點醒美國，打壓中國晶片發展徒勞無功。
-Mate 60銷售強勁所致？華為首三季收入增2.4%。
香港經濟：
●差估署：9月私宅售價指數按月再跌1.7%，年初升幅全蒸發。
●二手樓價指數按周跌0.35%，連挫兩星期。
●財金官員：港赤字恐逾千億，疫後復甦速度較想像中慢。
●法國外貿銀行：港不能再依賴周期性反彈。
●港府：目前無意擴大稅基，冀吸引公司來港帶動稅收。
●中原陳永傑：減辣能否使樓價止跌回穩尚待觀察。
●萊坊：樓價阻力仍大，全年恐跌半成。
外地經濟：
●駿利亨德森：高息損企業再融資能力，恐爆骨牌式違約。
●美國企業破產數目過去一年激增30%，原因係...
●毋懼辣招！新加坡第三季樓價反彈0.8%超預期。
●耶倫：美債息飆升因為經濟強勁，非赤字擴大。
企業消息：
●亞馬遜上季多賺2.4倍勝預期，股價市後漲5%。
●福特汽車業績差過預期，罷工令公司損失有幾大？
●巴郡收購Pilot有手尾跟！億萬富豪控訴股神出「陰招」...
●Apple Watch面臨進口禁令，呢項功能被指侵權...