中原按揭：9月轉按登記按月再增9.2%

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，今年9月份銀行轉按登記共錄1,692宗，按月再增9.2%，數字連升5個月，創過去10個月新高。綜合數字，第三季銀行轉按登記錄得4,364宗登記，對比第二季增加58.9%，較去年同期減少33.4%。

王表示，今年轉按申請在第二季起逐步上升，主要基於銀行曾先後提高按揭回贈，7至8月份期間按揭回贈更增至近年新高，吸引供樓人士透過轉按賺回贈，政府於7月7日放寬按揭，增加市場上的不同轉按誘因，礙於9月份銀行陸續上調新造按息及縮減回贈，同步影響轉按，令期後轉按誘因大減，吸引客戶趕搭削轉按優惠前尾班車，轉按登記量於第三季顯著上升近60%後﹕預期於第四季顯著回落。

數據顯示，9月份四大銀行轉按市佔率增2.7個百分點至76.3%，期內中銀香港轉按市佔率按月升3.1個百分點至22.4%(379宗)，按月增幅最多，升兩級超越滙豐銀行及恒生銀行，成9 月份轉按市佔冠軍。滙豐銀行9月份錄358宗轉按登記，市佔率按月減2個百分點至21.2%，跌一級至第二名。恒生銀行9月份共錄338宗轉按登記，市佔按月增0.6個百分點至20%，跌一級至第三名。工銀(亞洲)有216宗轉按登記，市佔率按月升1.1個百分點至12.8%，維持第四名。

9月份轉按登記市佔率第5至10位依次排序為：東亞銀行(市佔率7%，減1.5個百分點，維持第五)；渣打銀行(市佔率6.2%，增1.4百分點，維持第六)；大新銀行(市佔率2.7%，跌0.5個百分點，維持第七)；花旗銀行(市佔率1.7%，增0.2百分點，維持第八)；交通銀行(市佔率1.4%，增0.11百分點，維持第九)及富邦銀行(市佔率0.8%，增0.11百分點，排名升級兩級至第十名)。

首9個月累計錄得10,606宗轉按登記，較去年同期17,469宗減少39.3%。王指出，首9個月轉按登記量明顯下跌是因為去年下半年銀行上調按揭計劃息率，令轉按息率略高於一般供樓人士原有供樓利息，削弱轉按誘因。

滙豐銀行首9個月轉按市佔22.2%，登記量2,353宗，按年減少21.9%，升一級排第一；中銀香港轉按市佔率18.2%，1,931宗登記，按年減36.6%，跌一級排第二。恒生銀行緊隨其後1,533宗登記，轉按市佔率14.5%，登記量按年減少33.8%，維持第三。

工銀(亞洲)升一級排第四，轉按登記量1,259宗，市佔率11.9%，登記量按年減少14.9%。東亞銀行則以轉按登記量1,052宗，按年增139.6%，市佔率9.9%，排名攀升五級排第五。值得留意的是，首9個月十大銀行轉按登記量中，只有東亞銀行逆市上升。