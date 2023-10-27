沙田星凱‧堤岸增設育兒津貼等優惠　金額高達14.8萬

有發展商因應施政報告推出鼓勵生育政策，而增加相應優惠吸客。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周五(27日)修定價單，加設「子女成長資助金優惠」及「育兒津貼優惠」，合共最高達14.8萬港元，另新增先住後付款計劃。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，如買家於簽署臨時買賣合約起一年內，有家庭成員有未滿18歲人士或新增初生成員，即可獲「子女成長資助金優惠」，一房或以下可享4.8萬元額外折扣優惠，兩房可享8.8萬元，三房或以上則可享13.8萬元。另一項優惠為「育兒津貼優惠」，如買家於簽署臨時買賣合約起一年內，家庭成員有未滿3歲人士或新增初生成員，可享1萬元額外折扣優惠。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍表示，樓盤亦新增「<搶人才>先入住•後付款計劃」，買家可享6%折扣優惠，成交期為720天。若買家於簽訂臨時買賣合約後90天起，再支付樓價1%作佔用許可費，即可申請提前入住。

此外，該盤是日沽出1座30樓D室，實用面積462方呎兩房，成交價946.6萬元，呎價約20,489元。