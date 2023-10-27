金發局：外國對香港興趣增加　要主動外訪邀請外資

在中美角力環境下，市場日益關注外資的去向。香港金發局自開關後頻頻外訪，其行政總監區景麟表示，過程中感到外國對香港的興趣增加，包括對香港的政策、發展策略等，整體氣氛明顯轉好。

金發局副主席馮華健補充，近年中東資金配置於亞洲市場，去年底已見中東資金流入香港市場。同時強調，香港的管治水平在全球仍是「數一數二」，司法具透明度、法治基礎完善等優勢無變。

被問到香港法治排名下跌，他指，香港優勢要從長遠角度審視，不能單靠短期個別事件下判斷。若國際社會不了解香港實際情況，會嚴重阻礙招商引資，所以香港主動外訪及邀請外資到港均非常重要，而香港作為國際金融中心，更重要是如何與周邊地區合作，協助做好金融樞紐的角色。

金發局及香港地球之友將出席於社拜舉行的第28屆聯合國氣候峰會(COP28)，並合辦「中國角」邊會論壇。區氏指，該峰會是國際級活動，亦與普通大型會議有別，因參與者除了對綠色金融及科技有興趣的機構，還有各國高級官員，認為局方在會上有「發言權」意義重大，可以直接和與會者交流，有效向外介紹香港，包括本港的綠色金融的政策、市場優勢等，同時也有助推廣本港的學術界。

香港地球之友主席葉廣濤表示，據聯合㽣估算，發展中國家每年就氣候轉型資助逾1萬億美元，而香港過去發行綠色債券規模達800億元，也在一級市場上投資新材料、新能源等綠色技術，有信心在可持續發展的金融層面提供支持。