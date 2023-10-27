喜相逢淨集資額僅4千萬　上市總開支近8千萬

是次上市保薦人華富建業企業融資董事總經理兼股權資本市場部主管陳成名表示，包銷商及資本市場中介人將收取相等於就發售股份應付發售價總額的3%作為包銷佣金，另有最多1%獎勵費，強調是「街價」，而整體上市開支與早前上市的新股相若。

喜相逢主席兼首席執行官黃偉稱，上市後暫未有融資計劃，雖然目前港股表現較為波動，但仍有不少企業赴港上市，反映香港的國際金融中心地位及配套依然強勁，對未來充滿信心。

該公司計劃於上市後未來2年內於廣西、山西、湖南、四川、山東、江西、安徽及雲南等省份開設11間銷售網點，預計開設的新銷售網點的盈虧平衡期為約3個月，投資回報期約5個月。他指，一線城市汽車飽和度高，但二線至五線城市每家庭汽車擁有率仍相對低，看好下沉市場的發展空間巨大。