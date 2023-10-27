中半山晨光大廈三房1700萬沽　原業主持貨半世紀升值238倍

長情業主沽貨，中半山晨光大廈套三房單位售1,700萬元，原業主持貨逾半世紀，單位帳面升值逾238倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原蔡亞當稱，中半山晨光大廈低層A室，實用面積約1,300方呎，套三房間隔，以1,700萬元沽出，呎價約13,077元，新買家為同區業主，原業主1969年以7.1萬元買入，持貨約54年單位帳面升值逾238倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角康福園B座低層D室，實用面積約1,080方呎，套三房間隔，連一車位，放盤3個月，減價100萬元，成交價1,080萬元，呎價約10,000元，創屋苑近年低位。

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九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡半島豪庭3座中層F室，實用面積約462方呎，兩房間隔，享內園景，最新以750萬元成交，呎價約16,234元，原業主2016年9月以700萬元買入，持貨約7年帳面獲利50萬元離場。

●中原霍劍亮稱，荔枝角美孚新邨10月暫錄約17宗買賣，屋苑2期吉利徑1號中層C室，實用面積約637方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價680萬元，減至580萬元易手，呎價約9,105元，新買家為外區上車客。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢碧翠路綠怡花園第15座B室，實用面積約1,096方呎，套三房間隔，望內園景，連天台，原先叫價1,180萬元，減80萬元至1,100萬元連車位沽，呎價約10,036元，低市價約10%。

●中原黎宗文指，大圍10月暫錄約24宗二手買賣，居屋雲疊花園5座中層K室，實用面積約593方呎，三房間隔，未補價第二市場去年9月開價約620萬元，一年後減至500萬元，議價後售460萬元，呎價約7,757元，累減約160萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑C座中層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價718萬元，放盤1個月，減幅約15.7%，累減113萬元，以605萬元沽出，呎價約9,308元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田欣廷軒2座高層A室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望開揚景，放盤3個月，叫價750萬元，減82萬元，獲買家668萬元承接，減幅約10.9%，呎價約16,997元。

●中原侯惠良稱，沙田第一城10月錄約18宗買賣，屋苑43座連天台單位，實用面積約304方呎，兩房間隔，9月放盤時開價約600萬元，日前議價後以428萬元易手，呎價約14,079元，累減約172萬元，新買家為用家。

●中原吳華彩指，大埔白石角雲滙第2期9座高層A2室，實用面積約623方呎，套三房間隔，望海景，開價約1,100萬元，議價約一星期，施政報告公布後以1,004萬元易手，呎價約16,116元，約5年帳面蝕約266萬元，貶值約20.9%。

●中原趙愛蓮稱，大埔帝欣苑29座低層D室，實用面積約945方呎，套三房間隔，議價後以1,178萬元沽出，呎價約12,466元，新買家為用家，購入單位自住。

●中原王勤學表示，元朗10月錄約39宗二手買賣，洪水橋朗峰園1座中層A室，實用面積約362方呎，兩房間隔，叫價410萬元，減價50萬元，以360萬元沽出，呎價約9,945元。

●中原車子毅指，元朗溱柏7座低層B室，實用面積約460方呎，一房連儲物房間隔，有上車客多次翻睇後，隨着落實減辣，原叫價470萬元，議價5萬元，以465萬元承接，呎約10,109元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑K座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，累積減價51萬元，因家人亦居住同區，白居二於未補價第二市場以429萬元購入自用，呎價約6,600元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋兆山苑G座中層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，區內退休人士見單位附設裝修，收樓後毋須花費翻新，於已補價自由市場即睇即以350萬元並一筆過付款購入上址作長線收租之用，呎價約6,410元。

●中原張奇瑋稱，東涌映灣園1座高層G室，實用面積約809方呎，套三房連儲物房間隔，享山景，開價880萬元，本地換樓客睇樓一段時間，見業主提供議價空間，落實減辣後以838萬元承接，呎價約10,358元。

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