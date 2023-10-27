釋放撥備谷盈利？地方政府爛帳當正常貸款？　工行金句連連…

工行在放榜後辦了一場分析員會議，席間有歐資投行質疑工行盈利增長落後、內銀上季釋放撥備谷盈利。工行管理層強調，該行不會這樣做，而是一直嚴格遵守預期信貸損失(ECL)模型，上季資產減值損失是非信貸類產品去年撥備較多。不久更加爆出「金句」，籲外界關注工行盈利體量有別，別只顧變幅。

工行第一、第三季度業績公告披露的信息比中期或全年少很多。不過，管理層會上透露，9月底內房企業不良貸款率已回落至6.2%(6月底為6.68%)，並預期會持續改善。

另外，就市場憂慮內銀硬食地方政府融資平台(LGFV)化債的成本，以及之前有傳展期、重組貸款連關注類貸款都不算，工行管理層亦有回應。

他指，工行的LGFV風險敞口以貸款為主，其化債並不限於展期，也能重組，暫時未掌握充分數據涉及多少LGFV貸款，如有會「一對一」磋商，對於一些較低線地區、資產質素較差的LGFV，其經修訂的貸款該怎分類就怎分類，又強調LGFV貸款組合多在經濟發達地區，按市場化原則的化債措施能保障資產質素和盈利。

開場不久，工行的管理層已經刻意強調︰國家已有表示「銀行應維持合理的利潤」。