美股個別發展　英特爾飆逾一成

美股3大指數早段個別發展，道指曾跌97點，報32,687點；標指升1點，報4,138點；以科技股為主的納指升87點，報12,683點。港股夜期報17,325點，跌85點，低水74點。

對於近期美國經濟數據異常強勁，DWS美國經濟學家Christian Scherrmann表示，這支持了經濟「軟着陸」的觀點，但10年期國債孳息率上揚，正在動搖市場信心。他又指，9月份的通脹數據令人有些失望，因為事實證明房屋價格比想像要強勁一些。除此之外，勞動市場也發出複雜的訊息，因為就業創造仍然異常強勁，但失業率已開始靠近4%的門檻，這本身可能是另一個衰退信號。

他表示，如果金融狀況依然緊張，考慮到經濟面臨的所有下行風險，聯儲局將不會進一步升息。問題是，當局將如何傳達維持利率的決定，因為「鴿派」的言論可能會產生反效果，推升通脹預期。他認為，聯儲局主席鮑威爾仍將保持鷹派立場，但與上次會議相比，言論態度會更加謹慎。

企業消息方面，亞馬遜(Amazon)受惠零售、廣告和AWS雲業務表現強勁，以及大削成本開支，亞馬遜截至9月底止季度經營溢利按年飆3.43倍，至111.88億美元，營業利潤率更連升3季，達7.8%，重返疫情前即2021年初以來最高水平。該公司股價升6.55%。

Intel股價於周五早段曾升10.37%。展望本季度，Intel預估收入介乎146億至156億美元，以中位數計相當於按年增長7.85%；預測本季度經調整每股盈利為44美仙，高於市場共識預期的31美仙。蓋爾辛格又表示，晶圓代工業務的開拓進展較良好，已有客戶表達了興趣及查詢。

埃克森美孚公布截至9月底止一季業績，期內收入按年跌19.01%至907.6億美元；純利為90.7億美元，按年減少53.86%。該公司表示，盈利按年下跌主要是由於天然氣及原油價格下跌。於截至9月底止首3季，公司的產量為每日平均370萬桶油當量。埃克森美孚股價早段曾跌1.27%。