報告：80%機構安全漏洞均存在於雲環境中

網絡安全公司Palo Alto Networks發布最新報告指，絕大部份(80%)的安全漏洞均存在於雲環境中，相對而言，出現於就地部署的安全漏洞僅為19%。其中，以雲端為基礎的資訊科技基建經常處於變化不定的狀態，每個行業每個月的變化幅度超過20%。

報告指，大部份機構每月面對的透過雲託管而暴露的高危風險，有超過45%來自新服務上線和／或舊服務更替的變化。在可公開存取的軟件開發基建（software development infrastructure）的風險漏洞中，有超過 75%是在雲端中發現的。

事實上，目前黑客能夠在數分鐘內掃描整個IPv4位址空間（包含超過40億個位址）以查找易受攻擊的目標。報告分析30個常見漏洞（CVE），其中有 3 個在公開發表後數小時內已被利用，63%在公開發表後12星期內被利用。

報告所分析的機構中，超過85%擁有遠端桌面協定(RDP)，每月最少有25%的時間可經互聯網存取。研究9個行業中，有8個行業可經互聯網訪問RDP，每月最少有25%的時間受到蠻力（brute-force）攻擊。

研究建議持續觀察所有資產，確保全面實時瞭解所有可經互聯網訪問的資產，包括各個雲系統和服務；同時參考常見漏洞評分系統（CVSS）和漏洞預測評分系統（EPSS），集中修復最關鍵的漏洞和風險。