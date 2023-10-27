香港仔新盤首推特色戶　啟德開示範單位　屯門下周出新價單

兩個市區全新盤踏入收票階段，市場反應理想。其中，香港仔新盤閃電式推售，發出首份銷售安排，率先招標賣特色戶，啟德項目再有全新一房示範單位曝光。新界區方面，屯門樓盤預告下周推出新價單。

●啟德海灣第1期一房全新示範單位曝光

●香港仔澄天下周二招標賣3伙特色戶

●屯門兆康NOVO LAND第2A期下周推新價單

●沙田星凱‧堤岸增優惠及先住後付款計劃

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周五(27日)修定價單，應因施政報告推出鼓勵生育政策，而增加相應優惠吸客，最新加設「子女成長資助金優惠」及「育兒津貼優惠」，合共最高達14.8萬港元，另新增先住後付款計劃。

●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽兩伙

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價約17,526元

●旺角利奧坊‧壹隅兩房售938萬元

●何文田傲玟兩房呎價21,000元

何文田一手樓盤傲玟，周五(27日)招標沽出6座17樓C室，實用面積878方呎，兩房間隔，成交價1,843.8萬元，呎價為21,000元。

●將軍澳海茵莊園增先住後付計劃

●上環CAINE HILL增折扣及優惠

●長沙灣睿峰周內錄3宗成交

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，本周暫沽3伙，成交價介乎1,369.1萬至2,397.4萬元，共涉5,170.4萬元。當中售價最高為東翼5樓A室，屬實用面積601方呎的連平台特色戶。項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售112伙，涉及約13億元。