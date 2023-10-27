香港仔新盤首推特色戶 啟德開示範單位 屯門下周出新價單
2023年10月27日 22:20
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兩個市區全新盤踏入收票階段，市場反應理想。其中，香港仔新盤閃電式推售，發出首份銷售安排，率先招標賣特色戶，啟德項目再有全新一房示範單位曝光。新界區方面，屯門樓盤預告下周推出新價單。
●啟德海灣第1期一房全新示範單位曝光
嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周五(27日)開始收票。發展商透露將於短期內加推。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目展銷廳及示範單位於過去兩日已錄得近4,000個參觀人次。目前接獲的查詢以兩房為主，客源不乏年輕家庭客。發展商是日開放兩個一房示範單位，包括無改動連家具示範單位參照第2A座18樓E室，實用面積437方呎。
●香港仔澄天下周二招標賣3伙特色戶
英皇國際(00163)的香港仔澄天，繼昨(26日)開價後，以「親民價」登場後，今(27日)隨即上載首份銷售安排，落實下周二(31日)率先以招標形式發售3伙連平台特色戶。該集團副主席楊政龍表示，項目自公布首張價單後，獲得大量買家垂詢。除了55伙標準單位之外，特色戶亦引起市場關注，故推出3伙位於5樓的連平台戶於下周二起招標發售，同日下午4時截標。將發售單位為5樓A、D、E室，實用面積245至365方呎，連接的平台面積由99至234方呎。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期下周推新價單
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，重啟銷售步伐。新地代理總經理陳漢麟於周五(27日)預告，將於下周開放全新示範單位及推出4號價單，涉及不少於93伙，涵蓋的單位以景觀較佳的座數CHARLOT為主。他續指，項目會以市價推售，付款計劃會多方面配合各類買家需要，包括樓換樓及首置客。
●沙田星凱‧堤岸增優惠及先住後付款計劃
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周五(27日)修定價單，應因施政報告推出鼓勵生育政策，而增加相應優惠吸客，最新加設「子女成長資助金優惠」及「育兒津貼優惠」，合共最高達14.8萬港元，另新增先住後付款計劃。
●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽兩伙
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN單日沽出兩伙，共涉1,308.08萬元。當中，B座29樓B3室，實用面積255方呎，開放式間隔，成交價657.28萬元，呎價約25,776元。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶呎價約17,526元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，招標賣出優景閣第1座地下A5室，實用面積386方呎，兩房間隔，連137方呎花園，以676.5萬元成交，呎價約17,526元。
●旺角利奧坊‧壹隅兩房售938萬元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅，最新以938.58萬元售出1座6樓A室，屬兩房連儲物室間隔，按單位實用面積477方呎計，呎價約19,677元。
●何文田傲玟兩房呎價21,000元
何文田一手樓盤傲玟，周五(27日)招標沽出6座17樓C室，實用面積878方呎，兩房間隔，成交價1,843.8萬元，呎價為21,000元。
●將軍澳海茵莊園增先住後付計劃
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周五(27日)更新價單，添加「720先住後付付款計劃」，適用於指定單位，而售價須按價單定價加2%，成交期為720天。
●上環CAINE HILL增折扣及優惠
恒基地產(00012)上環CAINE HILL，最新修訂單價，將最高折扣率由5%，增加1個百分點至6%，開放式單位另可獲4%折扣。同時，價單亦新增「高端人才津貼現金回贈」優惠，開放式戶買家及一房戶買家，分別可獲1.8萬及2.8萬元回贈。
●長沙灣睿峰周內錄3宗成交
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，本周暫沽3伙，成交價介乎1,369.1萬至2,397.4萬元，共涉5,170.4萬元。當中售價最高為東翼5樓A室，屬實用面積601方呎的連平台特色戶。項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售112伙，涉及約13億元。