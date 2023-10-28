【東方日報產評】美經濟外強中乾　衰退陰霾實難安

近日美國公布的季度國內生產總值(GDP)增長超預期，予人感覺美國經濟十分強勁，能承受高息環境，實現軟着陸。之不過，實情是觀乎美國經濟多個環節存在不穩定因素，對經濟持續增長構成愈來愈大的壓力，若中美經濟脫鈎加快，美企所承受的盈利缺口壓力不容小覷，變相成美股頭上一把刀，加上通脹風險未消，經濟衰退的陰霾令市場難安！

美國公布的第三季GDP以年率計按季增4.9%，創2021年第四季以來新高，亦遠高於市場預期和前值，這個「爆錶」的表現，予人感覺美國經濟仍強勁，尤其9月耐用品訂單按月升幅遠超預期，並創今年1月以來新高，反映個人消費支出保持旺盛。但奇怪的是這般強勁的經濟數據出爐後，美元匯價未見明顯轉強，僅維持在頂部徘徊，反映市場取態有保留。

事實上，觀乎今年以來，美國的出口及進口均錄雙位數跌幅，用電量跌半成；預算赤字增長逾兩成，政府利息負擔日重；服務業、製造業和金融業利潤皆受壓，企業破產個案上升；且按息已突破逾20年高位，商業樓市正在顫抖，區域銀行景氣亦未見復原。再看近期美國汽車貸款拖欠率衝頂，在疫情暫停的學生貸款本月起恢復償還、疫下發放現金補貼而膨脹的家庭過剩儲蓄開始耗盡，消費熱度能否持續，不無疑問。總而言之，刻下美國經濟強勁，卻予人「撲朔迷離」的感覺。

此外，美國不斷加大對中國科技的制裁，美國最賺錢的晶片企業，正面臨失去中國大客戶訂單的巨大風險；至於美國最大的電子消費企業，也面對作為全球最大消費市場的中國需求增長放緩，高端智能手機銷華表現未復甦；在汽車製造業方面，美國電動車產業正面對中國車廠的激烈競爭，在中國市場又苦陷減價戰；金融業面對高息環境、全球併購活動及跨市場集資活動減少，都令日子難過，故見今年裁員、收縮規模已成普遍現象。如是者，叫人如何相信，美國經濟數字沒有「水分」！

美國通脹數據持續企在高於目標的水平，聯儲局未走到緊縮貨幣政策完結的下台階。利率高企，美元續強，不見得有利當地經濟增長，也許更多是關乎維持美國政府的舉債能力和美元霸權地位。問題是，針無兩頭利，尤其是高息與強美元不利全球經濟與股市，景氣動盪的回力鏢，最終美國經濟也得承受痛楚。

明年是美國大選年，拜登政府要延續美國經濟熱度以換取選票，是自然不過的推測。問題是，俄烏戰爭未止，又來個以巴衝突，中東局勢風起雲湧，加上中國經濟至今年末季尚未見有大起色，房地產爆泡的問題仍在不斷發酵，拖着經濟復甦後腿，不利內部需求，到底下月中美元首會面，能否就經濟合作有建設性的討論成果，美企自然是高度關注，但卻未敢抱太大希望。畢竟對美國政客而言，「中國牌」是爭取選票的另一王牌，不能排除加息等滯後反應在明年上半年扭轉美國經濟增長勢頭，拜登政府又得以與中國博弈的話題來轉移內部對經濟衰退風險上升的擔憂。