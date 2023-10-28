【錢夫人巡舖】美金當道！敍造美元定存息率有5厘

唔少港人都有儲美金習慣，尤其係近年地緣政局緊張，揸美金貶值有限，低吸美金然後再做定存都相當和味。錢夫人留意到，近期一眾銀行都上調美元定存息率，以新資金敍造嘅話，全部5厘起跳，都係唔錯嘅投資工具。

其中，東亞銀行普通客戶以新資金存期3個月，息率有5.05厘，以存2萬美元計，3個月收息收息近2,000港元，起存額10萬港元。

至於中銀以新資金開立的3個月及6個月美金定存戶口，存款年利率劃一在5厘，起存額為1,000美元。

恒生方面，大戶散戶6個月美元定存息率一律是5.2厘，起存額為1萬美元或以上。

而獅子行滙豐喺美元定存息率就「短加長減」。佢哋一方面調高3個月美元存款利率，同時削6個月定存息。其中，尚玉或卓越理財客戶3個月美元存款息率加至5厘，月初則為4.6厘；One或其他客戶3個月息率為4.8厘，月初是4.4厘。

6個月定存息方面，尚玉或卓越理財客戶敘造6個月美元定期存款，存款年利率由年初的5.2厘，減至5厘；滙豐One或其他客戶則由5厘減至4.8厘，起存額2,000美元或以上，須為網上新資金。