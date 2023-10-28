【致富智庫】月光族必學　企業級預算法嚴控支出

「月光族」即是指每個月將薪金花光，無法進行儲蓄的族群。通貨膨脹令物價高企，除了起薪不高的「新鮮人」外，淪為月光族的高收入人士也隨之上升，出現入不敷支的情況。

歸根究柢，薪金月月清的最大原因，是沒有預算自己的開支，往往「使凸」造成透支。若然坊間的個人財務管理方法，未能嚴謹地控制你的支出，不妨試試「升級」，透過企業都會使用的「零基預算法」，改善超支問題。

甚麼是零基預算？

「零基預算」亦稱為「零和預算」，是一種財務規劃方法。「零基」意指以零為基礎，意思是將你的總收入減去支出等於零，透過這種思維來策劃預算，確保你花的每分每毫都是計算之內。

具體做法如下：首先是列出你的每月收入，再羅列你會花錢的所有類別，例如食物、娛樂和交通，並為每個類別指定支出限額。

假設你每月的收入為20,000元，你可以分配10,000元用於租金，2,000元用於交通，5,000元用於食品，3,000元用於儲蓄，如此類推，直到將你整個月的收入編列完，最後總計達到零為止。你可以在預算中添加雜項類別來計劃一些不定期支出，例如需要償還的債務、儲蓄目標等，保證自己預留一部分收入到這些項目之上。

相較「50-30-20」、「60-40」等坊間的資產配置法則，零基預算法的靈活性更高、更仔細，大家可以因應實際情況設置，編制貼近個人財務需要。另外，由於預算編制透明度高，每個支出項目金額一目了然，有利進行預算控制。

不過，由於這個方法需要預先思考每個項目的資金分配，設定預算需時較長。在設定過程中，須慎防自己不自覺陷入全盤傾斜短期目標的「陷阱」，忽略了為長期項目和目標配置資金。

人生的過程中會經歷不同變化，財務策劃也並非一次性的工作，即使大如企業、小至個人財務，也應該定期審視和檢討，確保不會偏離目標。

跟着步驟走 預判開支有竅門

「零基預算」需要預判生活開支，牽涉金錢分配的邏輯，到底哪方面需要考慮？薪水到手後應該怎樣安排？以下幾個步驟或可助你梳理財政策略。

緊急預備金（安全存款）是理財的第一步，簡單來說就是遇到急需用錢的時候，有一筆流動資金可以及時派上用場，它比其他儲蓄目標都重要。如果你現在沒有任何存款，那麼緊急資金，就是你首要列入「預算」的事情。一般來說，緊急資金最低限度是3至6個月的生活費，實際上可依個人條件調整。

扣除儲蓄後，每個月資金優先次序應如何配置？開支涵蓋固定和不固定兩類，前者是生活必要開銷，包括租金、家用、水電費、交通費、保險等；非固定開支則不一定是每月出現的花費，如購物、娛樂、醫療費等，金額可多可少，若然要減少花費，便應從這方面着手。信用卡、學生貸款等債務，也是必須優先管理的項目，拖欠還款所產生的利息，猶如滾雪球會層層累積，萬一債務失控，會阻礙你的人生大計。

接下來，我們就可以建立財富增值方案。市場上有形形色色的投資產品，在決定要配置投資產品之前，需要了解產品的風險回報、交易成本等特點，針對自己想達到的目標，選取適合產品。

以穩健型的投資者為例，定存絕對是低風險之選；目前而言，香港銀行的港元定期存款利率普遍也達到3至4厘。除了定期存款外，儲蓄保險也可以是其中一個選項。與定期存款相比，儲蓄保險的投資期一般會較長，若然提早解約取回存款，不但未能取得回報，有機會要面對解約損失，所以投保人需要衡量持續供款能力；不過，儲蓄保險可提供每月供款的方式進行儲蓄，有助月光族養成儲蓄習慣。至於股票、外匯、貴金屬、虛擬貨幣等則屬相對高風險投資，入市前宜仔細評估自己的風險承受能力。

另外，工作以外不妨未雨綢繆，想想能否創造其他收入來源，如學習不同技能，兼職副業甚至創業等，假如淪為失業大軍，也能夠支撐生活。

四成高薪美國人自認月光族

美國的通脹率從歷史高位回落，但放緩步伐未達聯儲局理想水平，物價在過去循循上揚，已對民眾的生活造成影響，連坐擁高薪的美國人也自認是「月光族」(living paycheck to paycheck)，坦言高通脹對家庭造成沉重打擊。而為了增加收入來源，避免家庭預算大縮水，更多美國人選擇加入「秘撈」行列。

據LendingClub和Pymnts.com對逾4,000名美國成年人進行的調查結果，截至今年6月底，逾六成美國消費者表示每個月預算都非常少，而年薪10萬美元或以上的受訪美國人當中，有45%自認是月光族；年收入低於5萬美元，以及的年收入介乎5萬到10萬美元之間的美國人中，表示過着月光族生活的比例分別佔約75%及65%。這些月光族中，有21%人承認存在支付帳單的問題；而育有小孩的家庭成為月光族的機率亦較高。

另外，外媒於3月份進行的一項財務信心調查顯示，包括高收入者在內的成年人，約52%表示自新冠疫情爆發以來，感到財務壓力增加，主要是由於通貨膨脹、利率上升及缺乏儲蓄所致。鑑於日常生活支出難以負擔，迫使美國消費者趨向依賴信用卡或動用儲蓄。

Bankrate首席財務分析師透露，許多家庭為應付緊張的預算，正利用信用卡來填補預算缺口。

LendingClub另一個了解消費者財務上選擇的調查所見，截至2023年2月，美國的月光族中近一半有從事副業或其他形式賺取額外收入。數字說明了雖然消費者已經通過預算和減少支出來適應通脹壓力，但許多人轉而通過副業或其他收入來源來獲得補充收入，改善他們的財務狀況。