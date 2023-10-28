香港置業：將軍澳區20個私人屋苑年內註冊按年跌逾1成　跑輸大市

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，本年至今(截至10月26日)錄31,621宗二手住宅註冊，較去年首10個月的31,901宗減少約0.9%；當中將軍澳區20個私人屋苑錄1,221宗註冊，較去年首10個月的1,414宗減少約13.6%，按年同期表現跑輸大市。

將軍澳區20個私人屋苑中，12個屋苑二手住宅註冊量按年同期報跌，7個屋苑報升，1個屋苑持平；報跌屋苑中，都會駅錄36宗註冊，較去年首10個月的60宗減少40%；天晉1期錄23宗註冊，較去年首10個月的37宗減少約37.8%；領峯錄23宗註冊，較去年首10個月的33宗減少約30.3%。

報升屋苑中，領凱錄30宗註冊，較去年首10個月的27宗增加約11.1%；峻瀅1期錄59宗註冊，較去年首10個月的52宗增加約13.5%；東港城錄58宗註冊，較去年首10個月的46宗增加約26.1%。

至於本年至今將軍澳區20個私人屋苑二手住宅註冊量排名方面，新都城以151宗註冊居榜首，較去年首10個月的211宗減少約28.4%；將軍澳中心以133宗註冊排第二，較去年首10個月的129宗增加約3.1%；維景灣畔以132宗註冊排第三，較去年首10個月的195宗減少約32.3%。