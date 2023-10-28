美聯：1,000萬元成為全新盤與貨尾年內銷售表現分水嶺

10月中上旬因市場觀望新一份施政報告會否有減辣或撤辣措施，樓市觀望氣氛濃厚，新盤市場亦以銷售貨尾為主，未有大型項目登場，導致本月(截至26日)一手成交量錄210多宗；不過，隨着施政報告落實減辣，發展商推盤步伐加快，加上以吸引價推盤，相信11月一手成交量會顯著回升。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，除了10月份新盤市場集中銷售貨尾外，今年一手成交量中亦有近4成為貨尾單位。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，在扣除一約多伙下，本年(截至10月26日)一手成交量錄約8,514宗，當中約5,226個(佔約61.4%)為今年推出的全新盤項目；2022年或之前推出項目(下稱貨尾)單位則售出約3,288個(佔約38.6%)。

今年(截至10月26日)新盤成交量中，若將全新盤及貨尾按不同金額劃分，1,000萬元成為分水嶺，當中1,000萬元或以下全新盤成交量比起貨尾多；反之逾1,000萬元貨尾成交較全新盤更多。

1,000萬元或以下一手成交全新盤表現較佳，若再細分，本年(截至10月26日)全新盤共錄2,828宗逾600萬至1,000萬元個案，比起同期貨尾成交量860宗大幅高出近2.3倍；期內600萬元或以下全新盤錄1,569宗，亦較同期貨尾1,142宗高出約37.4%。

反觀，逾1,000萬元一手成交則以貨尾盤更為突出，若再細分，年內貨尾盤共錄716宗逾1,000萬至2,000萬元成交，較同期全新盤成交量660宗多約8.5%；逾2,000萬元貨尾錄570宗，比起全新盤僅169宗更高出約2.37倍。