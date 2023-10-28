葉尚志：港交所逐步趁低買入　目標看380元

港股持續預期中的尋底走勢，跌穿了前低位17,094點再創年內新低。走勢上，恒指仍處於尋底探底的過程行情，初部估計階段性底部有望在15,700至16,700點範圍內出現，但最終還是需要市場有效的放量來確認。「只看成交不看點位」依然是目前觀察的重要指標之一。如果最終能夠在底部低位有效放量，相信將會是階段性底部出現的信號。

然而，港交所近期也公布了季績，今年首3季的收入及其他收益有156.59億元，按年上升18%並且是歷來第二高，表現符合預期，加上其股價已逐步跌進了價值水平範圍內，建議可於270元以下逐步趁低買入，目標看380元，止蝕可定在230元。

第一上海首席策略師葉尚志