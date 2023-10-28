鄺紫珊：減碳產業具長期投資機會

聯合國第28屆氣候大會將於11月底於杜拜舉行，將討論如何因應日益嚴重的氣候危機問題。根據國際能源機構報告指出，只要在2030年前把再生能源容量增加3倍，仍可能在2050年實現淨零碳排放，相關題材產業可以長線投資並多加注意。

若各國政府及企業目標落實減碳，預計2030年前全球綠色投資將有可能提高到4.5萬億美元，至2050年有機會實現淨零碳排放。減碳產業受近期市場信心影響，短期相信會有震盪調整；儘管最近的地緣政治風險上升，但通脹似乎未有再進一步惡化迹象，經濟也未必出現之前預測的大幅衰退，加上美國聯儲局及歐洲央行相繼接連發表偏鴿派言論，若加息周期接近尾聲的形勢沒改變，零碳排放產業基本面仍然穩健，震盪過後可考慮作中長期的布局。

全球減碳趨勢十分明確，受短期市場波動影響較少，隨着減碳新經濟的快速發展，將締造更多淨零排放的長線商機，推動全球減碳目標的企業收入與盈利的成長潛力。歐盟將碳稅課徵在境外製造的商品上，讓有含碳量的貨物從邊境進口時，調整到與歐盟境內製造該貨物相同或更高的碳稅成本，以阻止「碳洩漏」的發生，有關稅制的試行，將讓全球迎接新的碳定價時代。

淨零碳排的實施是一個進程，目標全球於2050年達成淨零碳排，期間新舊能源共存，預計能源基建相關產業發展可達致能源轉型目標。若市場近期調整可趁機留意減碳產業的長期投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊