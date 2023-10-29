陳樂怡：恒指宜守穩16800點
2023年10月29日 07:00
東網電視更多新聞短片
內地第四季增發萬億國債，穩增長信號明確，料會加快固定資產投資增速，全年經濟增長目標5%左右達標在望。惟A股上升動力稍欠，料需待經濟延續好轉才能吸引資金跟進。至於香港方面，施政報告內容未見太大驚喜，股市、樓市措施符合預期，但高息環境以至信心不足始終難解，港股弱勢未改。加上，聯儲局議息會議在即，市場氣氛趨向審慎。恒指宜守穩16,800點，否則將進一步尋底。
板塊方面，預計隨着北方陸續進入供暖季，以及南方氣溫逐漸走低，煤炭庫存將會加快消耗，煤炭需求有望逐漸好轉。而且萬億國債增發背景下，基建下游需求料會增加，同樣利好煤炭需求。至於供應方面，近期主產區山西及內蒙地區發生煤礦安全事故，安全檢查力度料會加大，供應端恢復緩慢，供需料維持偏緊局面，支持煤炭高位震盪，建議短期關注煤炭股，首選中國神華(01088)。
個股推介泡泡瑪特(09992)。公司公布第三季度營運數據，收入按年增長35至40%，其中內地增長25至30%，港澳台及海外市場增長120至125%。數據顯示內地市場快速回暖，海外市場延續高速增長，有望如期達成增設90家海外門店目標，有助推升毛利率表現。而且公司業務逐步多元化，首個城市樂園9月開幕，中秋國慶假期客流火熱，料可刺激產品銷售。現價對應2024財年預測市盈率21.7倍，略低於兩年平均水平。目標價26.9元，止蝕價19.9元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)