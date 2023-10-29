陳樂怡：恒指宜守穩16800點

內地第四季增發萬億國債，穩增長信號明確，料會加快固定資產投資增速，全年經濟增長目標5%左右達標在望。惟A股上升動力稍欠，料需待經濟延續好轉才能吸引資金跟進。至於香港方面，施政報告內容未見太大驚喜，股市、樓市措施符合預期，但高息環境以至信心不足始終難解，港股弱勢未改。加上，聯儲局議息會議在即，市場氣氛趨向審慎。恒指宜守穩16,800點，否則將進一步尋底。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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